Выпущены лунные деньги

Вообще-то, если разбираться до конца, то твердая она, эта самая валюта, исключительно в переносном смысле. На самом деле она – мягкая. Это и понятно, ибо предназначена для использования в… космосе!

ПРИДУМАЛИ новые дензнаки специалисты Британского национального космического центра. Они уверены, что пройдет совсем немного времени, и в космосе – на орбите, на Луне – появятся поселения, куда будут постоянно летать туристы. Ну а какой же турист обойдется без покупки сувениров! Следовательно, появятся в космосе и магазины. А коли так, нужны будут и наличные. Так родился проект, названный QUID. В переводе с английского означает труднопроизносимое по-русски словосочетание «квазиуниверсальная интергалактическая деноминация». Монеты выполняются из специального пластика разных цветов, со множест­вом степеней защиты. Они не твердые, но сломать их невозможно. Они не имеют острых ребер и углов – такие конструкции крайне опасны в космосе.

Презентация новых денег пройдет не сегодня-завтра в ­аэрокосмической столице Франции – городе Тулузе. Определены уже и курсы – один «Куид» стоит 6,25 английского фунта, или 12,5 доллара США.