Два полка дезертиров сдались прокуратуре

Осень 2007 года – последний призыв на срочную военную службу, который будет проходить 1,5 года. С 1 января 2008 года срок службы в армии для призывников составит один год. Не вызовет ли это всплеск дедовщины в воинских частях и подразделениях, а также увеличение числа уклонистов и дезертиров?

– НЕ ДУМАЮ, что произойдет рост уклонистов. Весной отрицательной динамики не было, даже наоборот, – заявил начальник управления Главной военной прокуратуры (ГВП), генерал-майор юстиции Александр Никитин.

Он сообщил, что за последние три призыва число уклонистов и дезертиров, явившихся с повинной, составило более 3,5 тысячи. Это без малого два развернутых мотострелковых полка. Учитывая все «уважительные» причины, 1300 из них были освобождены от уголовной ответственности.

В настоящее время в России открыты 76 консультационных пунктов военной прокуратуры, где призывники и их родители могут получить всю необходимую информацию о призыве. Туда же они могут обратиться в случае каких-либо нарушений со стороны военных миссий и других должностных лиц. По каждому такому обращению обязательно проводится проверка.

Среди мер, которые могут привлечь молодых людей в армию, – льготы военнослужащим при поступлении в вузы.

Никитин положительно ото­звался о законодательной норме, принятой некоторое время назад в Казахстане, где теперь на государственную службу принимают только людей, отслуживших в армии. «Думаю, что этот опыт заслуживает внимания. В России те, от кого зависит принятие данного закона, подумают об этой инициативе», – добавил начальник Управления ГВП.

