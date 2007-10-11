«Вести» поедут в Лас-Вегас

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ канал «Вести 24» переходит на новую технологию обработки и выдачи информации. Здесь обещают, что количество информации по сравнению с прошлым сезоном удвоится: новость одной строкой, новость с пометкой «срочно», текстовый комментарий к картинке, видеопостеры и так далее. Даже за небольшой отрезок времени зрители, включившие канал, смогут понять, что сейчас происходит в стране и мире. Это очень удобно, особенно для тех, кто нас смотрит днем на работе и даже с выключенным звуком. Все это стало возможным после приобретения ВГТРК программного обеспечения у Израильской компании Vizrt, которая занимается разработкой систем визуализации и графического оформления телевизионного эфира. С их графическими системами уже работают CNN и BBC. Недавно стало известно, что графическое оформление канала «Вести 24» компания Vizrt намерена представить в качестве образца работы своих программ на ежегодной выставке телепроизводителей в Лас-Вегасе.