ОСАГО сбил «священную корову»
№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
В НИЖНЮЮ палату проект внесло правительство РФ, и на заседании его представил замминистра финансов Сергей Шаталов.
Закон обещает закрепить обязательство платы по договору за компанией – продавцом полиса ОСАГО, а не за той, где застрахован виновник аварии. Кроме того, участники мелких ДТП смогут разобраться друг с другом без автоинспектора, если решение проблемы укладывается в 25 тыс. рублей. Закон также увеличивает предельную сумму страховых выплат пострадавшим в автоаварии – до 160 тыс. руб. на каждого человека. Напомним, что ныне действующая норма предусматривает те же 160 тыс., но лишь одному участнику дорожного происшествия и – максимум в 240 тыс. руб. независимо от общего числа потерпевших. Этот лимит предполагается устранить. Если же в аварии пострадает
Одобренное коллегами правительственное предложение с воодушевлением воспринял
– Обобщив четырехлетнюю практику применения закона об ОСАГО, оно (правительство. – Ред.) вносит в него необходимые изменения, – утверждает депутат. – Мы приходим к пониманию, что закон – вовсе не «священная корова». Публичное признание упущений и их оперативное устранение – и есть цивилизованное законотворчество.
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