В Англии запретили лампочки
№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Великобритания к 2011 г. полностью откажется от использования ламп накаливания, запретив их продажи в магазинах.
ПРАВИТЕЛЬСТВО Туманного Альбиона подсчитало, что замена ламп накаливания на энергосберегающий аналог сэкономит в масштабах страны электроэнергии столько, сколько производит за год крупнейшая британская АЭС «Сайзвелл». А каждый британец с одной лампы ежегодно будет платить за свет на 100 фунтов стерлингов меньше.
Чем же будет освещаться Британия? Самые экономичные лампы – люминесцентные. Они потребляют в 5 раз меньше энергии и служат в 8 раз дольше. Также в продаже скоро появятся «революционные» лампы на светодиодах.
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