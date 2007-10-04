Задержан генерал-майор службы наркоконтроля

Скандальный арест в аэропорту Домодедово высокопоставленного генерала Федеральной службы по наркоконтролю (ФСНК) обрастает новыми подробностями. Руководитель Департамента оперативного обеспечения Александр Арсентьевич Бульбов был задержан сотрудниками ФСБ и СК Генеральной прокуратуры прямо у трапа самолета. Причем свита генерала Бульбова оказала людям в камуфляже жесткое сопротивление.

К СОЖАЛЕНИЮ, в Центре общественных связей ФСНК «Аргу­ментам неделi» отказались отвечать на все заданные вопросы, включая вопрос о звании генерала Бульбова. Но на сайте ФСНК он значится как генерал-майор полиции, а в сводках задержания Бульбова называют генерал-лейтенантом.

По своим каналам «Аргументы неделi» выяснили следующее. Послужной список генерала Бульбова заставляет снять перед ним шляпу: он прошел Афганистан, представлялся к высокому званию «Герой Советского Союза». Далее, именно Департамент генерала Бульбова занимался расследованием громкого дела «Трех китов» (контрабанда мебели) и делом о контрабанде китайского трикотажа. Весной 2006 г. распоряжением Владимира Путина сопровождение этих дел было поручено именно Департаменту оперативного обеспечения генерала Бульбова.

Как стало известно, Бульбов возвращался в Москву из-за границы. Обыск в его квартире прошел еще в воскресенье, 30 сентября. Что вменяют генералу Бульбову? Превышение служебных полномочий: незаконное прослушивание телефонов.

По слухам, генерал Бульбов – близкий друг и товарищ главы ФСНК, генерал-лейтенанта полиции Виктора Черкесова.