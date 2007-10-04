РЕН ТВ: Небесные стрелочники

ОТНОШЕНИЕ авторов этого документального фильма к результатам расследования трагедии, случившейся на авиашоу во Львове 27 июля 2002 г., явствует из его названия: «Высший пилотаж. Дело стрелочников»
. Тогда истребитель Су-27
неожиданно потерял высоту и врезался в толпу зрителей. Погибли 77 человек, из них 28 - дети, а более 200 человек были ранены. Так трагически оборвался авиационный праздник, посвященный 60-летию
14‑го авиационного корпуса ВВС Украины. Рухнувший самолет пилотировали одни из лучших украинских военных летчиков. За мгновение до взрыва они успели катапультироваться и остались живы. Вечером в день трагедии Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту катастрофы. Почти два года длилось следствие, десять месяцев - судебное разбирательство. В результате летчики Су-27
получили различные сроки лишения свободы и до сих пор отбывают наказание. Авторы фильма, который РЕН ТВ
покажет 8 октября, оказались первыми российскими журналистами, с которыми летчики согласились встретиться и дать интервью. Летчики подробно рассказывают о том, что случилось в небе за несколько мгновений до катастрофы и на земле сразу после катапультирования. Они впервые указывают на необъективность следователей и прокуратуры, называют случаи откровенной подтасовки фактов. Решения суда по этому делу ждали пострадавшие и родственники жертв катастрофы. Отец одного из погибших назвал слушания в суде «делом стрелочников». Истинные виновники трагедии так и остались в тени высоких должностных кресел…