РЕН ТВ: Небесные стрелочники

Су-27

60-летию

Су-27

ОТНОШЕНИЕ авторов этого документального фильма к результатам расследования трагедии, случившейся на авиашоу во Львове 27 июля 2002 г., явствует из его названия:. Тогда истребительнеожиданно потерял высоту и врезался в толпу зрителей. Погибли 77 человек, из них 28 - дети, а более 200 человек были ранены. Так трагически оборвался авиационный праздник, посвященный14‑го авиационного корпуса ВВС Украины. Рухнувший самолет пилотировали одни из лучших украинских военных летчиков. За мгновение до взрыва они успели катапультироваться и остались живы. Вечером в день трагедии Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту катастрофы. Почти два года длилось следствие, десять месяцев - судебное разбирательство. В результате летчикиполучили различные сроки лишения свободы и до сих пор отбывают наказание. Авторы фильма, которыйпокажет 8 октября, оказались первыми российскими журналистами, с которыми летчики согласились встретиться и дать интервью. Летчики подробно рассказывают о том, что случилось в небе за несколько мгновений до катастрофы и на земле сразу после катапультирования. Они впервые указывают на необъективность следователей и прокуратуры, называют случаи откровенной подтасовки фактов. Решения суда по этому делу ждали пострадавшие и родственники жертв катастрофы. Отец одного из погибших назвал слушания в суде «делом стрелочников». Истинные виновники трагедии так и остались в тени высоких должностных кресел…