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Мрак культуры и отдыха

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина ДАНИЛЕЙКО, Анна ПОНОЧЕВНАЯ ]

Мрак культуры и отдыха
Мусорные контейнеры – редкость в столичных парках
 Октябрь дарит москвичам последние теплые деньки. На дачу уже мало кто едет - и горожане отправляются в столичные лесопарки любоваться золотой осенью. Правда, там не всегда приятно и безопасно гулять. В этом корреспонденты «АН» убедились, когда прошлись по городским зонам отдыха.

Парк в двух частях

 ПЕРВЫМ делом мы отправились в парк «Царицыно», о реконструкции которого так много говорили городские власти. Впечатление - двоякое. С  одной стороны, парк, конечно, стал красивее и ухоженнее. Однако капитально отреставрированные здания выглядят новоделом, и дух истории, по мнению постоянных посетителей, из парка почти улетучился.

 Следующая остановка - Измайловский парк. Сразу замечаем любопытную вещь. Лесной массив четко делится на две части. В одной, возле центральной аллеи, все «в ажуре»: лавочки, работающие фонари, детские площадки. Однако стоит немного углубиться в лес, и все меняется: скамеек не найти, фонарей  - тоже. Кстати, попытка разыскать хотя бы один общественный туалет в этой части парка тоже закончилась неудачей.

 Как оказалось, у зеленого массива на востоке столицы сразу два хозяина. Одна часть территории, расположенная ближе к метро, именуется «Парк культуры и отдыха «Измайлово». По заверениям директора Анатолия Боярскова, они тщательно следят за территорией. «Жаль только, что нам постоянно предъявляют претензии, путая наш парк с Природно-историческим парком «Измайлово», - посетовал Анатолий Вениаминович. - А там у них действительно ситуация очень сложная…»

 Природно-исторический парк «Измайлово» - это и есть неблагоустроенная часть зоны отдыха. Как пояснили в дирекции парка, вплотную заняться приведением территории в порядок им мешают… городские власти.

 «Идея московского правительства - полная реконструкция нашей зоны отдыха, - рассказал заместитель директора Природно-исторического парка Валерий Герасимов. - Мы не можем предпринимать что-либо по своей инициативе  - ждем готовый план. Что касается освещения парка, то админист­рация здесь практически бесправна: этот вопрос находится в компетенции Мосгорсвета. Они обещали нам навести порядок, однако дальше разговоров дело не идет».

 Как сообщили в столичном Департаменте природопользования, проблема с освещением скоро будет решена. В ближайших планах - реконструкция трасс освещения и прокладка новых кабелей. К сожалению, обновленный парк москвичи увидят нескоро: согласование проекта закончится только к концу этого года, полностью парк реконструируют не раньше 2009-го.

Среди собак и мусора

 СЛЕДУЮЩАЯ точка нашего маршрута - Битцевский лесопарк. Самая большая зеленая зона юго-запада столицы порадовала тенистыми дорожками, свежим воздухом. И огорчила тем, что главные представители животного мира здесь - бродячие собаки: их своры то и дело попадаются на глаза. Складывается впечатление, что гулять в парке небезопасно.

 - Бездомными собаками занимается правительство Москвы! - раздраженно отвечают в администрации лесопарка.  - В соответствии с действующими законами бродячих псов стерилизуют и выпускают. Поэтому их меньше и не становится!

 Кстати, как выяснилось в ходе нашего рейда, «болезни» у московских парков частенько одни и те же. Так, в Национальном парке «Лосиный остров» тоже разгуливают стаи собак и беда с освещением.

 Зато он значительно чище Москворецкого парка. В этой зоне отдыха глаз посетителей «радуют» лавочки с облупившейся краской, мусор, который валяется повсюду… Впрочем, последнее закономерно: в парке почти нет урн. Их заменяют полиэтиленовые пакеты, висящие на спинках скамеек. Пакеты эти обычно переполнены. В  отделе особо охраняемых природных территорий московского Департамента природопользования уверяют в обратном: «На территории «Москворецкого» установлено около 60 урн, более 50 контейнеров (интересно, почему нам на пути встречались буквально единицы? - Прим.авт.). 4-5 раз в неделю убирают территорию, вывозят сухостой и мусор». К  сожалению, все красиво только на словах.

 То же можно сказать и о Суворовском парке. Он стал пристанищем для пьяных компаний. Как утверждают постоянные посетители парка, одна из таких компаний дружит с администрацией и даже частенько бывает в ее домике на территории «Суворовского». Место это очень грязное. В парке поставили несколько лавочек. Но уже на следующий после монтажа день останки скамеек валялись в костре, который кто-то жег ночью…

 Нашлась в «бочке с дегтем» и «ложка меда». Так, нас приятно удивил Кузьминский парк, Сокольники и зона отдыха на Воробьевых горах. Судя по отзывам посетителей, претензий к ним нет. Приятно прогуляться и по ботаническому саду «Аптекарский огород», что на проспекте Мира. Чистый, ухоженный, он славится красивыми аллеями, большим количест­вом лавочек и цветами по сезону, которые тут можно увидеть чуть ли не до выпадения снега.

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