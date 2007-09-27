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У стратегических ракет – «бомжи в погонах»

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

 В Российской армии - множество проблем. Но наиболее аховое положение с квартирами для семей военнослужащих. Только в самых важных войсках - РВСН (Ракетные войска стратегического назначения) нуждаются в предоставлении жилых помещений 9559 военнослужащих.

 В ТАКОЕ трудно поверить, но почти 10 тыс. человек, владеющих ядерным мечом и способных уничтожить все живое на Земле десятки и сотни раз, являются, по сути, «бомжами в погонах». Как сообщили в Министерстве обороны РФ, особенно остро в жилой площади для постоянного проживания нуждаются 4750 человек. Больше всего бездомных ракетчиков в городе Одинцово-10, в Новосибирском, Йошкар-Олин­ском, Иркутском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.), а также в воинских частях и учреждениях РВСН, дислоцированных в Москве.

 По данным службы информации и общественных связей РВСН, в 2007 г. для обеспечения жилой площадью военнослужащих планируется получить 1797 квартир.

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