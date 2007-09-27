Зарядки для мобильников станут универсальными

У ВЛАДЕЛЬЦЕВ мобильных телефонов стало одной проблемой меньше. Со следующего года уйдет в прошлое несовместимость зарядок и коммуникационных шнуров от моделей разных производителей. Теперь никто больше не будет бегать по офису с криком: «У кого есть зарядка для «Моторолы»?» Во всех новых моделях компаний «Самсунг», «Нокиа», «Моторола», «Сони Эрикссон» и «ЭлДжи» начнут использовать один и тот же разъем.

Им станет порт Micro USB. Это миниатюрное решение позволит сделать телефоны еще легче и тоньше. Чтобы договориться о таком удобном для покупателей решении, производителям телефонов понадобилось более 10 лет.