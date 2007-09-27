ОХОТУ СДАДУТ РЕГИОНАМ

февраля-марта,

№258-ФЗ.

надзорно-контрольным

НЫНЕШНИЙдля 3 млн. российских любителей охоты, скорее всего, будет существенно короче предыдущих. Он продлится не докак обычно, а только. Как сообщили «Аргументам неделi» в, это связано со вступлением в силу Федерального законаС 1 января 2008 г. большую часть своих полномочий пофункциям в области охотыпередает «на места» - в ведение субъектов Федерации. «С этого дня все лицензии на добычу охотничьих зверей и птиц на территории страны станут выдавать местные чиновники, - рассказал «АН». - Сейчас мы активно ведем подготовку по передаче части федерального имущества и штатной численности на уровень субъектов. И, по чести сказать, видим: большинство регионов к этому абсолютно не готовы».