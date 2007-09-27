ОХОТУ СДАДУТ РЕГИОНАМ

НЫНЕШНИЙ охотничий сезон
для 3 млн. российских любителей охоты, скорее всего, будет существенно короче предыдущих. Он продлится не до февраля-марта,
как обычно, а только до Нового года
. Как сообщили «Аргументам неделi» в Россельхознадзоре
, это связано со вступлением в силу Федерального закона №258-ФЗ.
С 1 января 2008 г. большую часть своих полномочий по надзорно-контрольным
функциям в области охоты Управление организации рыболовного и охотничьего контроля и надзора
передает «на места» - в ведение субъектов Федерации. «С этого дня все лицензии на добычу охотничьих зверей и птиц на территории страны станут выдавать местные чиновники, - рассказал «АН» начальник Управления Олег Буславский
. - Сейчас мы активно ведем подготовку по передаче части федерального имущества и штатной численности на уровень субъектов. И, по чести сказать, видим: большинство регионов к этому абсолютно не готовы».
Именно по этой причине, похоже, многих охотников в новогодние каникулы ждет неприятный сюрприз: их лицензии на добычу зверя закончатся. А новых из-за праздничной неразберихи они, вполне возможно, просто не смогут получить.