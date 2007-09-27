//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Разум против любви

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Разум против любви
 Мы продолжаем публикацию фрагментов исследования Кирилла Клерона «Тотальная психотерапия бытия».

 ПЕРВЫЙ пинок по человеческому тщеславию нанес Коперник, поставив Землю не в центр Вселенной. Следом  ударил Дарвин с его эволюцией. Но окончательный нокаут оказался за Фрейдом. Он показал, что наше сознание нередко пасует перед инстинктами, неосознанными мотивациями. Пасует оно, и когда знает, что курить вредно или любовь разрушительна, а заставить тебя бросить курить/любить не может. Выбирать душой - красиво звучит. Увы  - выбираешь не ты!

 Любовь, как и иные чувства (гнев, гордость), спекулятивно принято делить на высокую и низкую. К деньгам - плохо, к Родине - хорошо. К Богу - уже смотря к какому. К женщине - да, но если это любовь другого к твоей женщине - уже нет… Но неизвестно, какая любовь кровопролитнее - к деньгам или к вере… От чего больше личных и вселен­ских бед - от любви или от лени со скукой. Хотя именно скука во многом провоцирует нас на любовь. Когда ничто не радует и хочется другого, что можно изменить? Страну, возраст, пол, достаток? А вот влюбиться несложно. И скука уходит…

 С формальной точки зрения любая любовь есть высокая потребность и зависимость. Наркотическая и неконтролируемая. Пьяные совершают много глупостей, но и влюбленные не меньше. И хотя последние принято оправдывать, похмелье ничуть не слабее. И тот же алкоголь  - нередко спасение от любовных переживаний и страданий. Уверяю, что любовь счаст­ливой не бывает. Ибо даже в моменты полной адекватности с объектом любви ей сопутствует страх его утраты. Или утраты его взаимности. А где существует беспокойство, тревога - нет места счастью. А когда объект любви уходит, перестает позитивно реагировать? Уже несчастье.

Отдавая часть души объекту любви, словно приглашаешь милого гостя. И вначале просишь не уходить, задабриваешь. А когда он начинает скандалить и игнорировать, любовь не позволяет его выгнать. Словно через жертвы требует доказательств того, что это именно любовь, а не просто приятное увлечение, игра.

 Сильная зависимость от неконтролируемых факторов легко переводит любовь к ненависти  - один шаг. При этом объект ненависти обычно не виноват  - он просто не готов исполнять требования твоей любви. Которая лишь в книжках бескорыстна, а в жизни обычно требует отдачи. Любишь славу - ждешь аплодисменты, любишь день­ги  - рост счета в банке. Так относятся и родители к детям, и влюбленные друг к другу. С изрядной претензией на ответное сильное чувство.

 Так может перестать мистифицировать, возвышать, уверять, что любовь - это дар и бог. Что дает крылья… Но обычно в нее кидаются, как в омут. И хотя разум пытается тормозить, его не слушают. Ибо кажется, что удовольствия и легкость - мелко и пошло. Как пошлы комедия и клоунада. Что срочно надо туда, где творятся драмы и трагедии. Где царит любовь, беспредельная и беспощадная.

 Отказ от любви возвращает нас в детство, когда реагируешь на реальные ощущения, а не на факт родства - это отец и мать, а это - чужие. Это твоя родина, а это чужбина. Кто делает хорошо, тот и свой. Где приятно - там и родина. Тоска по детству - это тоска по беззаботности, когда еще не выбрал объекты любви и не озаботился ими. Еще не набрался взрослой дури - любви вопреки. Да, но ведь любовь за что-то - уже вроде и не любовь, а сделка?! Пусть так. Сделка всегда честнее и продуктивнее. Ибо это плод разума. Яблоко Ньютона, а не яблоко Евы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//Политика

Украинские моряки выехали из СИЗО в Лефортово, сообщил адвокат

Украинские моряки выехали из СИЗО в Лефортово, сообщил адвокат

Адвокат Николай Полозов сообщил, что украинские моряки, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе, покинули следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

//Политика

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку после нападения неизвестного преступника на ее дом. Российский лидер надеется, что злоумышленник скоро будет найден и задержан.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Происшествия

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

В Центре океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR сообщили, что со дна Балтийского моря пропала немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных.

//Шоу-бизнес

Актер Григорий Антипенко поделился о важных измнениях в личной жизни

Актер Григорий Антипенко поделился о важных измнениях в личной жизни

Актер, звезда сериала "Не родись красивой" Григорий Антипенко рассказал о рождении у него четвертого сына. Оказывается, 44-летний Григорий официально женился. В семье летом случилось прибавление.

//Новости партнеров

//В мире

Освобожденные Киевом россияне вылетели в Москву

Освобожденные Киевом россияне вылетели в Москву

Специальный борт "Россия" Ту-204 , который забрал освобождённых Киевом россиян, вылетел из украинского аэропорта "Борисполь". Отмечается, что самолёт в ближайшее время будет в столичном аэропорту "Внуково".

//Происшествия

Российский турист погиб на курорте во Вьетнаме

Российский турист погиб на курорте во Вьетнаме

В субботу, 7 сентября около 10.30 (06.30 мск) в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама утонул российский турист. Отмечается, что 46-летний Александр Колосков пытался справиться с сильным течением недалеко от берега.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

Лолита Милявская переживает из-за решения ее молодого мужа Дмитрия Иванова развестись с ей. Лолита считает, что они с супругом сделали за годы совместной жизни много ошибок. И надо было обратиться к психологу.

//Здоровье

Учёные сообщили, от чего женщины страдают больше мужчин

Учёные сообщили, от чего женщины страдают больше мужчин

Специалисты Университета Арканзаса в США сообщили о проблемах, которые женщины испытывают чаще мужчин при использовании электронных устройств. По их словам, некоторые из них способны оказывать серьёзное влияние на женское здоровье.

//В мире

Вышинский летит из Киева в Москву

Вышинский летит из Киева в Москву

Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, летит в Москву. Ранее генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что через несколько минут самолет с Вышинским на борту готовится через несколько минут вылететь в российскую столицу.

//Культура

В Москве похоронили народную артистку Зинаиду Славину

В Москве похоронили народную артистку Зинаиду Славину

В Москве похоронили народную артистку Зинаиду Славину. Актриса умерла 3 сентября, на 80-м году жизни. 6 сентября в театре "Содружество актёров Таганки" состоялось прощание с Зинаидой Славиной.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова показала себя в платье с глубоким декольте

Анна Седокова показала себя в платье с глубоким декольте

Известная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком, где она изображена в женственном и ярком образе. Поклонников в очередной раз покорилась красота знаменитости.

//Общество

В Севастополе женщина умерла в нескольких метрах от больницы

В Севастополе женщина умерла в нескольких метрах от больницы

В Севастополе пожилая женщина умерла в нескольких метрах от городской больницы №4. Смерть бабушки и действия медиков обсуждают в социальных сетях жители города-героя. СКР начал проверку.

//Новости партнеров

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на День города, в субботу, 7 сентября. По мнению синоптиков, в столице возможен местами кратковременный дождь.

//Происшествия

В Британии мужчину лишили прав после ДТП из-за паука

В Британии мужчину лишили прав после ДТП из-за паука

Гражданина Литвы лишили права вождения на три года после того, как он сбил женщину из-за надоедливого паука в машине. Отмечается, что инцидент произошёл в городе Брадфорд на севере Англии.

//В мире

Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами

Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами

В американском штате Индиана погиб ещё один человек из-за заболевания, которое вызвано курением вейпа. Отмечается, что это пятый смертельный случай, зафиксированный в стране.

//В мире

Немецкий политик рассказал о серьезных последствиях от ответных санкций России

Немецкий политик рассказал о серьезных последствиях от ответных санкций России

Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что ответные санкции, которые Россия ввела против Евросоюза нанесли сильный ущерб Германии.

//Футбол

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.

//Общество

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляция? Говоря простым языком, это вид общения, в котором используются управление и контроль над действиями другого человека. Как распознать манипулятора? Какими приемами он пользуется? И главный вопрос: какие способы борьбы с этим существуют? Ответы искала корреспондент «Аргументов Недели».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
2

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
3

Шотландия терпит поражение от России 1:2
4

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты
5

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры