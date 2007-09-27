Зачем детям «Бибигон»?
№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
СОЗДАТЕЛЬ «Ералаша» Борис Грачевский: Мы очень сильно запустили наше подрастающее поколение. Перестройка зачеркнула в их головах вообще все: что мы живем в замечательной, здоровенной стране, которой надо гордиться, что мы должны любить свою страну… У нас абсолютно манкуртые, не помнящие родства дети. Ни черта уже у них нет, никакого прошлого. Есть только Бивис и Батхед, которые меня очень раздражают. И Дональды и
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