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Награда за Щедрость

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

Награда за Щедрость
Александр Изотов
 Благотворительной деятельностью сегодня занимаются многие. Свое особое место в этом благородном деле принадлежит различным негосударственным структурам, созданным при содействии предпринимателей, исповедующих политику социально направленного бизнеса.

 НА ПРОШЛОЙ неделе в Большом Петров­ском зале Президент-отеля прошел торжественный вечер, организованный Благотворительным фондом «Созвездие» под эгидой Всемирного благотворительного альянса «Миротворец» в честь ветеранов транспортной отрасли России и стран СНГ.

 «Я считаю большой личной удачей, что возглавляемый мной с 1998 г. Фонд «Созвездие» устроил этот вечер в поддержку этих заслуженных тружеников страны, - говорит президент Фонда Александр Изотов. - За 10 лет нашей работы мы провели более 800 благотворительных акций, но такие теплые, искренние встречи ветеранов, деятелей культуры, артистов театра и кино, оставляют в душе неравнодушного человека незабываемый след».

 К словам Александра Анатольевича необходимо добавить, что такие акции федерального уровня получили высокую оценку Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, ряда российских губернаторов, ветеранских и общественных организаций России.

 «На всех подобных мероприятиях, проводимых под эгидой ВБА «Миротворец» мы традиционно выражаем благодарность меценатам за их безвозмездную помощь,  - продолжает разговор Александр Изотов. - В  этот день многие благотворители были награждены орденами «Рубиновая звезда» и «Звезда миротворца». Без таких патриотов Отечества трудно организовать действительно торжественные церемонии для лучших людей нашего времени».

 Орден «Рубиновая звезда» от ЗАО «Строительное управление №12» принимал один из его руководителей Анд­рей Федулов. Эта строительная организация вот уже 12 лет является одним из лидеров отрасли Северо-Западного региона России. Силами этой организации в Санкт-Петербурге и его окрестностях возведено и сдано в эксплуатацию более 170  тыс. кв. м жилых помещений.

 «Несколько тысяч российских семей с помощью нашего общества приобрели комфортные квартиры, - с гордостью объясняет Андрей Владиславович. - Между тем, мы и своих работников не забываем. Наше строительное управление №12 постоянно выделяет средства для улучшения их условий труда и отдыха. Многие строители бесплатно отдыхают в пансионатах. При необходимости рабочие получают компенсацию за лечение. Мы давно поняли, что помощь ближнему часто приносит успех. Фортуна рано или поздно благоволит щедрым людям».

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