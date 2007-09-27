Пробки провоцирует ГИБДД?

- НАШЕМУ коллективу довелось побывать во многих мировых столицах. Но Москва для нас, как поется в одной из наших любимых песен, - лучший город Земли! Я утверждаю: Москва - самая зеленая столица Европы. Это сразу бросается в глаза. Настоящей красавицей стала Москва-река, особенно после того, как с нее убрали дебаркадеры, привели в порядок мосты и набережные. Правда, центр города активно застраивается, и часто не хватает ощущения простора. Поэтому, может, и зря снова отстроили снесенную гостиницу «Москва». Лучше бы подарили столице драгоценное пространство.

Московские пробки не ругает только немой. Мне кажется, что ни четвертое, ни пятое транспортное кольцо город не спасет. Москве может серьезно помочь вывод хотя бы пары вокзалов из центра города. Кроме того, часто беспорядок в организации движения провоцирует… служба ГИБДД. Я не раз был свидетелем того, как машины ДПС движутся по встречной полосе без мигалок. А еще у меня однажды эвакуировали автомобиль из центра города, с Манежной площади. Мало того что я провел в поисках целый день, мне в милиции указали неверный адрес стоянки, куда увезли моего «железного коня» (в итоге, я нашел его в Очаково).