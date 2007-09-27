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А за казну ответишь!

Правительство собирается перебрать свои «сундуки»

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

 Недавно депутаты Московской городской Думы приняли в первом чтении законопроект «Об имущественной казне города Москвы». Каждый дом, каждый клочок земли, принадлежащий московскому правительству, планируется посчитать и внести в специальный реестр, именуемый имущественной казной. Это делается для того, чтобы власти могли эффективно использовать свою собственность и защищать ее от рейдерских атак.

 «В РЕЕСТР войдут не только земля и здания, - поясняет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. - Казну также могут пополнить объекты движимого имущества: картины, библиотеки, коллекции или финансовые средства - например, акции. Сколько всего объектов окажется в реестре, сказать сейчас трудно».

 Как поступить с имуществом, находящимся в казне, будет определять правительство Москвы. По его решению, казенные объекты могут быть переданы в аренду, доверительное  управление, безвозмездное пользование или залог. Такие широкие полномочия, находящиеся в руках нескольких человек, не могут не натолкнуть на мысль о злоупотреблениях. Ведь в законопроекте о казне не сказано, кто именно достоин широкого жеста или поблажек от правительства.

 Тем не менее, руководитель Комплекса имущественно-земельных отношений г. Москвы Владимир Силкин считает: «Представленный проект закона направлен на дальнейшее совершенствование механизмов защиты и сохранения городской собственности, в том числе на развитие системы контроля за ее использованием». Действительно, неплохо было бы, чтобы «за казну ответили» те, кто в нарушение закона арендует у города огромные площади за копейки только для того, чтобы сдавать их третьим лицам по рыночным ценам.

 «На мой взгляд, у законопроекта в таком виде есть только один серьезный плюс, - считает Роман Жигульский, координатор по торговле движения «За честный рынок». - Десятки постановлений правительства, касающихся правил аренды или выкупа городской недвижимости, теперь слиты воедино. Жаль, что в новом з аконе не ограничены права ведомства г-на Силкина. Если закон будет принят в таком виде, чиновники своим волевым решением смогут передавать в управление и дарить казенное имущество кому угодно».

 Согласно ст. 18 законопроекта, контроль сохранности  имущества казны, сводные отчеты и баланс осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти. То есть все тот же Комплекс имущественно-земельных отношений. Конечно, контроль и исполнение в одних руках «поспособствует» прозрачности системы.

 «И все-таки есть надежда на то, что разбазаривание госсобст­венности будет приостановлено, - считает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. - Нынешняя редакция закона предусматривает процедуру голосования в Городской Думе по вопросам отчуждения имущества из городской казны. Депутаты теперь смогут вычеркнуть из списка те объекты, которые, по их мнению, не стоит передавать в част­ную собственность». Но такой процедуры по объектам, которые сдаются частникам в аренду или на других правах, закон не предусматривает.

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