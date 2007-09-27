Улетные цены парковок
В московские аэропорты лучше приходить пешком?
№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Попали под статью
РАЗЪЯРЕННЫЕ автомобилисты давно засыпают ФАС жалобами на настоящий грабеж со стороны работников шлагбаума - парковщиков в столичных аэропортах. Граждан возмущают расценки: от 100 до 150 руб. за час стоянки. Причем раскошеливаться за целый час приходится, даже если вы оставили машину на 20 минут. Система отъема денег у людей за рулем отработана до мелочей. По идее, всех пускают на территорию парковки бесплатно - аж на 15 минут. Но попробуйте за это время посадить на самолет пассажира! Даже если вы сразу же высадите его и поедете обратно - за 15 минут ни за что не успеете выехать за шлагбаум.
- На парковках зорко следят за потоком
ФАС, наконец, услышала водителей. По итогам проверки трех операторов парковок в аэропортах - ЗАО «БРК Инвест Лимитед» (Шереметьево), ЗАО
Качайте права!
В АЭРОПОРТАХ региональных столиц люди паркуются в среднем за 20 руб. за час. В Европе та же услуга идет по цене в 2 евро (70 руб.). Во Внуково «АН» сообщили, что установленный у них тариф 150 руб. - это среднерыночная цена по московскому авиаузлу (т.е. по трем аэропортам вокруг города). Складывается она из стоимости технического оборудования и системы безопасности, средств на зарплату охране и обслуге и, конечно, наценки за аренду площади под парковкой. Дороговизна по сравнению с другими городскими стоянками объясняется тем, что аэропорты практически не связаны с городской экономикой. И ценообразование идет по отдельной схеме.
«Здесь есть тонкий психологический расчет, - считает Владимир Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». - В городе мы паркуемся постоянно, а в аэропорту - в лучшем случае несколько раз в году. Людям проще заплатить, чем скандалить и качать права».
Адвокат Леонид Ольшанский, напротив, призывает скандалить. Он утверждает: платные парковки - вне закона. Потому что автолюбитель такую услугу не заказывал, а навязывать ее насильно никто не имеет права. Адвокат настоятельно советует за парковку не платить, качать права, вызывать милицию. Даже если милиционеры в негласном сговоре с парковщиками - вас выпустят. Потому что четких юридических оснований брать с вас плату нет. И берут ее только с тех, кто сам готов платить.
Администрация аэропортов отбрыкивается: у
…Пять лет назад этой проблемой занималась даже Генпрокуратура. Она признала, что взимание платы за проезд на территорию, прилегающую к аэропортам, нарушает конституционное право граждан на свободу перемещения. В то время плата за парковку составляла 50 руб. в час. Сегодня - вдвое, втрое выше. Как видим, даже прокуроры парковщикам не страшны. Сумеет ли приземлить их аппетиты антимонопольная служба? Вопрос…
Александр ОРЛОВ
Аргумент около стоянки
МОЖЕТ быть, народ и не так сильно бы возмущался завышенными тарифами на парковку, если бы администрация аэропортов так нахально не настаивала на том, что платить должен каждый, кто появляется даже близко с аэровокзалом. Ни для кого не секрет, что машины с мигалками гоняют тех встречающих, которые выжидают на подъезде к терминалу, чтобы все точно подгадать и успеть встретить человека за бесплатные 15 минут. Во Внуково данного факта не отрицают. Говорят, «руководствуемся соображениями безопасности». В Домодедово утверждают, что стоять на подъездах к терминалу разрешено. Впрочем, любой автолюбитель может убедиться в обратном. Юридически аэропорт может устаналивать правила парковки только на своей территории. Но
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