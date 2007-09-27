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Улетные цены парковок

В московские аэропорты лучше приходить пешком?

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Улетные цены парковок
Заехал на парковку – лишился 150 рублей
 Припарковать авто в аэропортах «Домодедово», «Внуково» или «Шереметьево» - удовольствие дорогое. Причем настолько, что заоблачными расценками на эту услугу заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Проверка аэропортовских парковок закончилась возбуждением нескольких дел по нарушению антимонопольного законодательства.

Попали под статью

 РАЗЪЯРЕННЫЕ автомобилисты давно засыпают ФАС жалобами на настоящий грабеж со стороны работников шлагбаума - парковщиков в столичных аэропортах. Граждан возмущают расценки: от 100 до 150 руб. за час стоянки. Причем раскошеливаться за целый час приходится, даже если вы оставили машину на 20 минут. Система отъема денег у людей за рулем отработана до мелочей. По идее, всех пускают на территорию парковки бесплатно - аж на 15 минут. Но попробуйте за это время посадить на самолет пассажира! Даже если вы сразу же высадите его и поедете обратно - за 15 минут ни за что не успеете выехать за шлагбаум.

 - На парковках зорко следят за потоком въезжающих-выезжающих, - делится горьким опытом водитель Олег Ш., не первый год подрабатывающий частным извозом. - Если машин много, вы и так не уложитесь «в норматив». Если мало  - ушлые парковщики перекроют пару выездов, чтобы создать пробку внутри парковки. А в ней и час можно тащиться до выезда. Так что платить приходится в любом случае.

 ФАС, наконец, услышала водителей. По итогам проверки трех операторов парковок в аэропортах - ЗАО «БРК Инвест Лимитед» (Шереметьево), ЗАО «Домодедово-Аэротель» и ОАО «Внуково-Инвест» - против них были возбуждены дела по нарушению антимонопольного законодательства. А именно - ст. 10 Закона «О защите конкуренции», карающей тех, кто «злоупотребляет своим доминирующим положением».

Качайте права!

 В АЭРОПОРТАХ региональных столиц люди паркуются в среднем за 20 руб. за час. В Европе та же услуга идет по цене в 2 евро (70 руб.). Во Внуково «АН» сообщили, что установленный у них тариф 150 руб. - это среднерыночная цена по московскому авиаузлу (т.е. по трем аэропортам вокруг города). Складывается она из стоимости технического оборудования и системы безопасности, средств на зарплату охране и обслуге и, конечно, наценки за аренду площади под парковкой. Дороговизна по сравнению с другими городскими стоянками объясняется тем, что аэропорты практически не связаны с городской экономикой. И ценообразование идет по отдельной схеме.

 «Здесь есть тонкий психологический расчет, - считает Владимир Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». - В городе мы паркуемся постоянно, а в аэропорту - в лучшем случае несколько раз в году. Людям проще заплатить, чем скандалить и качать права».

 Адвокат Леонид Ольшанский, напротив, призывает скандалить. Он утверждает: платные парковки  - вне закона. Потому что автолюбитель такую услугу не заказывал, а навязывать ее насильно никто не имеет права. Адвокат настоятельно советует за парковку не платить, качать права, вызывать милицию. Даже если милиционеры в негласном сговоре с парковщиками - вас выпустят. Потому что четких юридических оснований брать с вас плату нет. И берут ее только с тех, кто сам готов платить.

 Администрация аэропортов отбрыкивается: у нас-де есть бесплатные парковки, особо прижимистых милости просим туда. Но «халявная» парковка, например, в «Домодедово» находится в полутора километрах от аэровокзала. Другая - в трех километрах. Не хотите ли прогуляться с чемоданами? Впрочем, скорее всего, бесплатный паркинг вы не найдете, потому что он спрятан у черта на куличках.

 …Пять лет назад этой проблемой занималась даже Генпрокуратура. Она признала, что взимание платы за проезд на территорию, прилегающую к аэропортам, нарушает конституционное право граждан на свободу перемещения. В то время плата за парковку составляла 50 руб. в час. Сегодня - вдвое, втрое выше. Как видим, даже прокуроры парковщикам не страшны. Сумеет ли приземлить их аппетиты антимонопольная служба? Вопрос…

Александр ОРЛОВ

Аргумент около стоянки

 МОЖЕТ быть, народ и не так сильно бы возмущался завышенными тарифами на парковку, если бы администрация аэропортов так нахально не настаивала на том, что платить должен каждый, кто появляется даже близко с аэровокзалом. Ни для кого не секрет, что машины с мигалками гоняют тех встречающих, которые выжидают на подъезде к терминалу, чтобы все точно подгадать и успеть встретить человека за бесплатные 15 минут. Во Внуково данного факта не отрицают. Говорят, «руководствуемся соображениями безопасности». В Домодедово утверждают, что стоять на подъездах к терминалу разрешено. Впрочем, любой автолюбитель может убедиться в обратном. Юридически аэропорт может устаналивать правила парковки только на своей территории. Но дорогу-то они не арендовали! Так что качайте права и не поддавайтесь на провокации.

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