Улетные цены парковок

Попали под статью

РАЗЪЯРЕННЫЕ автомобилисты давно засыпают ФАС жалобами на настоящий грабеж со стороны работников шлагбаума - парковщиков в столичных аэропортах. Граждан возмущают расценки: от 100 до 150 руб. за час стоянки. Причем раскошеливаться за целый час приходится, даже если вы оставили машину на 20 минут. Система отъема денег у людей за рулем отработана до мелочей. По идее, всех пускают на территорию парковки бесплатно - аж на 15 минут. Но попробуйте за это время посадить на самолет пассажира! Даже если вы сразу же высадите его и поедете обратно - за 15 минут ни за что не успеете выехать за шлагбаум.

- На парковках зорко следят за потоком въезжающих-выезжающих, - делится горьким опытом водитель Олег Ш., не первый год подрабатывающий частным извозом. - Если машин много, вы и так не уложитесь «в норматив». Если мало - ушлые парковщики перекроют пару выездов, чтобы создать пробку внутри парковки. А в ней и час можно тащиться до выезда. Так что платить приходится в любом случае.

ФАС, наконец, услышала водителей. По итогам проверки трех операторов парковок в аэропортах - ЗАО «БРК Инвест Лимитед» (Шереметьево), ЗАО «Домодедово-Аэротель» и ОАО «Внуково-Инвест» - против них были возбуждены дела по нарушению антимонопольного законодательства. А именно - ст. 10 Закона «О защите конкуренции», карающей тех, кто «злоупотребляет своим доминирующим положением».

Качайте права!

В АЭРОПОРТАХ региональных столиц люди паркуются в среднем за 20 руб. за час. В Европе та же услуга идет по цене в 2 евро (70 руб.). Во Внуково «АН» сообщили, что установленный у них тариф 150 руб. - это среднерыночная цена по московскому авиаузлу (т.е. по трем аэропортам вокруг города). Складывается она из стоимости технического оборудования и системы безопасности, средств на зарплату охране и обслуге и, конечно, наценки за аренду площади под парковкой. Дороговизна по сравнению с другими городскими стоянками объясняется тем, что аэропорты практически не связаны с городской экономикой. И ценообразование идет по отдельной схеме.

«Здесь есть тонкий психологический расчет, - считает Владимир Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». - В городе мы паркуемся постоянно, а в аэропорту - в лучшем случае несколько раз в году. Людям проще заплатить, чем скандалить и качать права».

Адвокат Леонид Ольшанский, напротив, призывает скандалить. Он утверждает: платные парковки - вне закона. Потому что автолюбитель такую услугу не заказывал, а навязывать ее насильно никто не имеет права. Адвокат настоятельно советует за парковку не платить, качать права, вызывать милицию. Даже если милиционеры в негласном сговоре с парковщиками - вас выпустят. Потому что четких юридических оснований брать с вас плату нет. И берут ее только с тех, кто сам готов платить.

Администрация аэропортов отбрыкивается: у нас-де есть бесплатные парковки, особо прижимистых милости просим туда. Но «халявная» парковка, например, в «Домодедово» находится в полутора километрах от аэровокзала. Другая - в трех километрах. Не хотите ли прогуляться с чемоданами? Впрочем, скорее всего, бесплатный паркинг вы не найдете, потому что он спрятан у черта на куличках.

…Пять лет назад этой проблемой занималась даже Генпрокуратура. Она признала, что взимание платы за проезд на территорию, прилегающую к аэропортам, нарушает конституционное право граждан на свободу перемещения. В то время плата за парковку составляла 50 руб. в час. Сегодня - вдвое, втрое выше. Как видим, даже прокуроры парковщикам не страшны. Сумеет ли приземлить их аппетиты антимонопольная служба? Вопрос…

Александр ОРЛОВ

Аргумент около стоянки