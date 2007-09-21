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Над правами коренных народов работали более 22 лет

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 15 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах коренных народов мира. Декларацию поддержали 143 государства из 192. США голосовали против.

 «Декларация ООН о правах коренных народов – это инструмент, обеспечивающий применение международного права к коренным народам», – заявила Виктория Таули-Корпус, координатор Совещания по принятию Декларации от Азиатского региона. Декларация также запрещает дискриминацию в отношении коренных народов и поддерживает их полное и эффективное участие во всех вопросах, касающихся права коренных народов жить обособленно и продолжать экономическое и социальное развитие по своему усмотрению.

 Принятие Декларации о правах станет историческим событием для коренных народов мира. Над ее созданием работали более 22 лет.

Материал подготовлен при финансовой поддержки Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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