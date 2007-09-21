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Секрет индийского спецназа – рисовая каша

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Секрет индийского спецназа – рисовая каша

 Впервые в России идут учения индийского спецназа. Как сообщили нашей газете в Министерстве обороны РФ, с 11 по 20 сентября 2007 г. на базе 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии проходят совместные российско-индийские учения «Индра-2007». 

 ОТ ИНДИИ в них уча­ствует элитное подразделение коммандос из отдельной 50-й парашютно-десантной бригады Сухопутных войск, которая дислоцируется в городе Агра. Псков­ские десант­ники и индийские спецназовцы отработают совместные дейст­вия по поиску и уничтожению вооруженных банд террористов в условиях лесной и пересеченной местности.

 Первые три дня спецназовцы двух стран тренировались на десантно-штурмовой полосе, прыгали с парашютом, стреляли из различных видов российского оружия. В ходе основного этапа учений, который проходил с 16 по 18 сентября, их разбили на четыре смешанных российско-индийских отряда. Они за три дня прошли около 100 км, выполнив целый ряд задач, включая розыск и уничтожение условных баз противника.   

 В этих учениях также задейст­вованы военно-воздушные силы двух стран. Так, Ил-76 военно-транспортной авиации России и Ил-76 из состава индийских ВВС десантировали 60 российских и 60 индийских военнослужащих на площадку приземления Кислово под Псковом. Всего же в Россию прилетели 162 представителя индийских вооруженных сил: 60 спецназовцев, остальные – летчики, связисты и обслуживающий персонал. В частности, повара.

 На учениях в рационе индийских десантников преобладала российская кухня. Наш борщ и гречневая каша с тушенкой индийцам понравились. Но перед стокилометровым марш-броском индийские повара приготовили для своих спецназовцев «секретное блюдо» – вегетарианскую рисовую кашу с острыми специальными добавками. Говорят, она обеспечивает «йогам с автоматами Калашникова» особую выносливость и стойкость.

 Впрочем, холодный и дождливый сентябрь Псковской обл. не стал для индийских участников учений неожиданностью. – В Индии есть много мест, где намного холоднее, чем в Пскове, – заявил заместитель командующего ВДВ Индии, бригадный генерал Навкиран Гхай. – Большинство прилетевших в Россию десантников служили в тех местах, где температура опускалась ниже минус 40 градусов.

 Русское гостеприимство и «секретная рисовая каша» согревали индийских спецназовцев все дни учений. В итоге: поставленные задачи выполнены, условные террористы «уничтожены».

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