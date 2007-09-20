Чай, кофе, припаркуем
Нелегальные стоянки базируются у ресторанов, офисов, рынков и административных зданий
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
С начала года к административной ответственности было привлечено более 200 человек, выдававших себя за сотрудников муниципальных парковок, в отношении восьми из них возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Такие данные обнародовали на прошлой неделе в столичном ГУВД. Парковка для московских автомобилистов давно стала символом вымогательства.
В СТОЛИЦЕ 129 муниципальных парковок. Стоимость часа на них фиксированная. В пределах Садового кольца - 40 руб., между Садовым и Третьим транспортным - 30, на окраинах города - 25. После официального закрытия стоянка становится бесплатной. Каждая из городских стоянок имеет четкую разметку или ограждение, а также щит с информацией, на котором указаны адрес и телефон обсуживающей компании, тарифы и часы работы. Теоретически предприниматели могли бы официально взять в аренду землю на ровном месте и организовать там парковку по своим тарифам. Но, как утверждают в Департаменте транспорта и связи, таких стоянок в городе не зарегистрировано. Так что любой паркинг без разметки, ограждений и вывески - это дело рук мошенников.
Кроме того, с 1 сентября все муниципальные парковки оборудованы кассами. «Расплатиться теперь можно и наличными, и пластиковой картой, - говорит пресс-секретарь столичного Департамента транспорта и связи Мария Проценко. - Если вам не дали квитанцию, талон или вообще ничего, можете быть уверены: перед вами мошенники». Впрочем, такие ужесточения нелегальных парковщиков пугают мало. Сотни неофициальных стоянок по-прежнему плотной сетью покрывают Центральный и Западный округа города. Нелегалы работают на Малой и Большой Дмитровках, Тверской улице, Краснопресненской набережной и многих других улицах.
Немало нелегальных стоянок расположено у частных ресторанов и баров. По закону, их владельцы должны взять у города землю перед заведением в аренду и получить специальный ордер на право парковки. Чеки они выдавать не обязаны, но ордер должны показывать по первому требованию. Такие парковки обычно бесплатные, хотя бывают и исключения. Стоянка на Новом Арбате возле казино обходится посетителям в 60 рублей. Впрочем, все по правилам оформляется редко. Чаще владельцы баров и кафе самовольно огораживают место возле своего заведения. Для клиентов - бесплатно, для остальных - 100-200 рублей. Откажетесь платить - будете иметь дело с местным вышибалой. Качать права в такой ситуации - себе дороже. В такую ситуацию не раз попадали водители, паркующиеся у кафе возле метро «Юго-Западная». Не платить нелегалам водители не рискуют - боятся. Обиженные парковщики могут и шину проколоть, и двери поцарапать. Говорят, даже, автоподставу на выезде со стоянки организовать могут.
«Если вы попали в ситуацию, когда не заплатить мошеннику невозможно, дайте ему деньги при свидетелях и напишите заявление в милицию, - советует председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. - Возможно, в следующий раз на этом месте вам удастся припарковаться бесплатно».
Наживаются на автолюбителях не только нелегальные автопарковщики, но и сотрудники легальных стоянок. На чеке выбивают одну сумму, себе в карман кладут совсем другую. «Только за прошедший месяц мы уволили 30 недобросовестных парковщиков. Но сигналы продолжают поступать. Видимо, пока мы не перейдем на паркоматы, т.е. полностью не избавимся от человеческого фактора, решить проблему не удастся», - говорит Мария Проценко.
Действительно, ведь и парковщикам, и, как ни странно, самим водителям такая ситуация выгодна. Тут работает простая арифметика. За право постоять на муниципальной парковке, скажем, на Петровке, в течение рабочего дня, т.е. восьми часов, придется заплатить 240 рублей. А парковщик предлагает дать 150, но без чека. Вот тут и придется выбирать: позвонить на «горячую» линию Городской службы парковок (тел. 609-29-93) или сэкономить.
Ольга БРУСИЛОВСКАЯ
Аргумент с вокзала
У КИЕВСКОГО вокзала легальная парковка сливается с нелегальной. На первой просят 40 руб. и дают чек, но мест там практически никогда нет. На второй паркуют не меньше чем на два часа и требуют сразу 120 деревянных. Несговорчивым объясняют, что если оставить машину чуть дальше, в единственном свободном месте, то ее вмиг эвакуируют. Похожая ситуация и у площади трех вокзалов. Одна стоянка здесь переходит в другую. И сразу понять, кто - муниципалы, а кто - нелегалы, невозможно. Наверное, поэтому цены у них отличаются мало. У первых - 40 руб., у вторых - 50. За ту же цену, по словам президента Лиги правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, работают парковщики возле «Детского мира» на Лубянской площади. Днем здесь официальная стоянка, под вечер она закрывается, но люди в оранжевой форме берут деньги с водителей всю ночь.
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