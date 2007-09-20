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Чай, кофе, припаркуем

Нелегальные стоянки базируются у ресторанов, офисов, рынков и административных зданий

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Чай, кофе, припаркуем

 С начала года к административной ответственности было привлечено более 200 человек, выдававших себя за сотрудников муниципальных парковок, в отношении восьми из них возбуждены уголовные дела по статье «мошенничест­во». Такие данные обнародовали на прошлой неделе в столичном ГУВД. Парковка для московских автомобилистов давно стала символом вымогательства.

 В СТОЛИЦЕ 129 муниципальных парковок. Стоимость часа на них фиксированная. В пределах Садового кольца - 40 руб., между Садовым и Третьим транспортным - 30, на окраинах города - 25. После официального закрытия стоянка становится бесплатной. Каждая из городских стоянок имеет четкую разметку или ограждение, а также щит с информацией, на котором указаны адрес и телефон обсуживающей компании, тарифы и часы работы. Теоретически предприниматели могли бы официально взять в аренду землю на ровном месте и организовать там парковку по своим тарифам. Но, как утверждают в Департаменте транспорта и связи, таких стоянок в городе не зарегистрировано. Так что любой паркинг без разметки, ограждений и вывески  - это дело рук мошенников.

 Кроме того, с 1 сентября все муниципальные парковки оборудованы кассами. «Расплатиться теперь можно и наличными, и пластиковой картой, - говорит пресс-секретарь столичного Департамента транспорта и связи Мария Проценко. - Если вам не дали квитанцию, талон или вообще ничего, можете быть уверены: перед вами мошенники». Впрочем, такие ужесточения нелегальных парковщиков пугают мало. Сотни неофициальных стоянок по-прежнему плотной сетью покрывают Центральный и Западный округа города. Нелегалы работают на Малой и Большой Дмитровках, Тверской улице, Краснопресненской набережной и многих других улицах.

 Немало нелегальных стоянок расположено у частных ресторанов и баров. По закону, их владельцы должны взять у города землю перед заведением в аренду и получить специальный ордер на право парковки. Чеки они выдавать не обязаны, но ордер должны показывать по первому требованию. Такие парковки обычно бесплатные, хотя бывают и исключения. Стоянка на Новом Арбате возле казино обходится посетителям в 60 рублей. Впрочем, все по правилам оформляется редко. Чаще владельцы баров и кафе самовольно огораживают место возле своего заведения. Для клиентов  - бесплатно, для остальных  - 100-200 рублей. Откажетесь платить - будете иметь дело с местным вышибалой. Качать права в такой ситуации - себе дороже. В такую ситуацию не раз попадали водители, паркующиеся у кафе возле метро «Юго-Западная». Не платить нелегалам водители не рискуют  - боятся. Обиженные парковщики могут и шину проколоть, и двери поцарапать. Говорят, даже, автоподставу на выезде со стоянки организовать могут.

 «Если вы попали в ситуацию, когда не заплатить мошеннику невозможно, дайте ему день­ги при свидетелях и напишите заявление в милицию, - советует председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. - Возможно, в следующий раз на этом месте вам удастся припарковаться бесплатно».

 Наживаются на автолюбителях не только нелегальные автопарковщики, но и сотрудники легальных стоянок. На чеке выбивают одну сумму, себе в карман кладут совсем другую. «Только за прошедший месяц мы уволили 30 недобросовест­ных парковщиков. Но сигналы продолжают поступать. Видимо, пока мы не перейдем на паркоматы, т.е. полностью не избавимся от человеческого фактора, решить проблему не удастся», - говорит Мария Проценко.

 Действительно, ведь и парковщикам, и, как ни странно, самим водителям такая ситуация выгодна. Тут работает простая арифметика. За право по­стоять на муниципальной парковке, скажем, на Петровке, в течение рабочего дня, т.е. восьми часов, придется заплатить 240 рублей. А парковщик предлагает дать 150, но без чека. Вот тут и придется выбирать: позвонить на «горячую» линию Городской службы парковок (тел. 609-29-93) или сэкономить.

Ольга БРУСИЛОВСКАЯ

Аргумент с вокзала

 У КИЕВСКОГО вокзала легальная парковка сливается с нелегальной. На первой просят 40 руб. и дают чек, но мест там практически никогда нет. На второй паркуют не меньше чем на два часа и требуют сразу 120 деревянных. Несговорчивым объясняют, что если оставить машину чуть дальше, в един­ственном свободном месте, то ее вмиг эвакуируют. Похожая ситуация и у площади трех вокзалов. Одна стоянка здесь переходит в другую. И сразу понять, кто - муниципалы, а кто - нелегалы, невозможно. Наверное, поэтому цены у них отличаются мало. У первых - 40 руб., у вторых - 50. За ту же цену, по словам президента Лиги правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, работают парковщики возле «Детского мира» на Лубянской площади. Днем здесь официальная стоянка, под вечер она закрывается, но люди в оранжевой форме берут деньги с водителей всю ночь.

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