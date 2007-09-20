Встречают по… обувке!

Владимир ВИНОКУР, народный артист России, руководитель Государственного театра пародий, обожает столицу.

- ДА НИГДЕ в мире больше нет такого города! Мы должны гордиться Москвой. Вот, к примеру, в Нью-Йорке после концерта и пойти-то некуда. А у нас - и рестораны, и кафе, и клубы. На любой вкус! Я считаю, что историческая часть нашего города уникальна по своей архитектуре. Один Кремль чего стоит. И очень радуюсь, что Москва растет, что строятся новые районы. Столица должна расширяться, чтобы у каждого было место, где работать, где жить.