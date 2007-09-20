Встречают по… обувке!

Владимир ВИНОКУР, народный артист России, руководитель Государственного театра пародий, обожает столицу.
- ДА НИГДЕ в мире больше нет такого города! Мы должны гордиться Москвой. Вот, к примеру, в Нью-Йорке после концерта и пойти-то некуда. А у нас - и рестораны, и кафе, и клубы. На любой вкус! Я считаю, что историческая часть нашего города уникальна по своей архитектуре. Один Кремль чего стоит. И очень радуюсь, что Москва растет, что строятся новые районы. Столица должна расширяться, чтобы у каждого было место, где работать, где жить.
Лично мне нравится политика городских властей. Вот, к примеру, правильно решили, что нужно убрать с улиц торговые палатки. Они просто-напросто уродуют внешний вид города! Порой рядом с ними царит настоящая антисанитария. Я считаю, что дело за большими торговыми центрами, где все эти ларьки будут собраны воедино. А вот уличные палатки, где чистят обувь, я бы убирать не стал. Ведь я сам неоднократно пользовался и пользуюсь их услугами. Самому чистить обувь мне неудобно - не тот возраст уже. А московских чистильщиков я считаю настоящими профессионалами своего дела - они чистят обувь быстро и качественно. Красивый дорогой костюм - это прекрасно. Но внимание-то всегда обращают на обувь. Я бы даже увеличил количество таких точек. Пусть они будут в переходах, в метро… Без них городу не обойтись!