Старые дома снесут
по-новому
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Николай ВОЛКОВ ]
В КОМИССИЮ войдут представители Департамента ЖКХ, жилищной политики и Москомархитектуры. Ранее «приговор» дому единолично выносили префекты.
Согласно постановлению Правительства РФ №47 от 28 февраля 2006 г., дом может быть признан аварийным, если он,
«В законе нужно прописать, что экспертизу дома обязательно должны проводить независимые специалисты», - считает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. По мнению депутата, на членов комиссии непременно будут оказывать давление застройщики.
«К работе в комиссии нужно активно привлекать представителей ТСЖ, - считает юрист Василий Кирилов. - Необходимо согласовывать все решения с представительными органами граждан».
Многие люди, проживающие в старых домах
Но их реконструкция значительно дороже, чем возведение нового здания. Поэтому чиновникам легче сломать строение, а потом заработать на инвестиционном строительстве многоквартирных жилых корпусов.
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