А
коттеджи-то – вот они!
Нужные строения сносят, незаконные постройки – неприкосновенны
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]
И ВОТ на днях свершилось страшное: правительство прозрело. Мэр распорядился «очистить» Карамышевскую набережную от коттеджей. Градоначальник потребовал от префекта
«До этого я дважды письменно обращался к мэру, на что мне всегда был один ответ - «разобраться», но никаких действий при этом не предпринималось, - поделился с «АН» замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. - На этот раз я просто привез Юрия Лужкова на Карамышевскую набережную, 13, и показал незаконные застройки. Эти замки появились еще в 2004 году. Странно, что тогда ими не заинтересовались ни руководство префектуры СЗАО, ни руководство Управы. Даже мои неоднократные обращения в природоохранную прокуратуру и в прокуратуру Москвы не нашли никакого отклика. Сейчас мы собрали необходимые документы для подачи иска в суд о сносе незаконно возведенных построек в черте города».
Думается, в этом деле есть материалы, которые стоило бы посмотреть и правоохранительным органам. «Уверен, что без участия местных чиновников здесь не обошлось, - утверждает Олег Митволь. - У владельцев замков нет никаких разрешительных документов. Естественно, нет и разрешений на подключение и пользование различными коммуникациями. Они не платят ни за свет, ни за газ, ни за воду, которая вообще неизвестно откуда берется. Ведь если на территории выкопаны артезианские колодцы, то сразу можно возбуждать уголовное дело! Предполагаю, что владельцы незаконных построек платят
По данным «АН», хозяева замков на территории Москворецкого парка - владельцы одного крупного московского банка. Поэтому выиграть суд будет непросто, учитывая финансовые ресурсы ответчика. По самым скромным подсчетам, возведение каждого такого «домика» на берегу реки обошлось минимум в 3 млн. долларов. Кроме того, ответчики, очевидно, будут затягивать процесс, подавая многочисленные жалобы в вышестоящие инстанции. Таким образом, они смогут проживать в особняках еще долгие годы…
А пока в качестве «показательных выступлений» городские власти борются с дачными домиками кооперативов «Речник» и «Огородник», которые тоже находятся на территории парка «Московорецкий». Суд уже вынес решения о сносе пяти самовольных строений. Когда (точнее - если) все незаконные строения из парка уберут, территория этой зеленой зоны Москвы увеличится на 46 гектаров.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес