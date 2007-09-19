КРОКОДИЛЫ И ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ПАДАЮТ С НЕБА
Чертовщина в Федеральном ядерном центре России
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]
Скандал в
«Аргументы неделi» попробовали разобраться в этой истории. Действительно ли так оплошали мы со своими государственными секретами?
Ну, за «Саров»!
НЕДАВНО тихий и провинциальный Саров был взбудоражен падением на головы граждан посреди бела дня метрового крокодила породы кайман… Ну, скажите на милость, откуда в городе Среднерусской возвышенности взяться такому вот хищнику? Оказывается, рептилия по кличке Хенар выскользнула с балкона одного из высотных жилых домов. Ну, лупилась рептилия в окно, вот и выпала. Саров не спал трое суток: если бы увидели живьем Кондолизу Райс, так бы сильно точно не изумились. А крокодил с неба – это нечто! А тут следом – почти с неба слетела торпедная подводная лодка «Саров». Горожане и предположить не могли, за что такая слава тихому, святому месту?
– Мы ничего тайного на своем сайте не печатали, – сообщила «Аргументам неделi» ведущий специалист Департамента организационных вопросов и контроля Светлана Михайлова, – хотя все эти данные (о подводной лодке «Саров». – «АН») можно публиковать в открытой печати.
– Светлана Арнольдовна, но почему же информация была спешно снята?
– Нас об этом попросили, дабы не будоражить наших зарубежных коллег.
– А были ли выложены чертежи субмарины?
– Нет, этого не было…
Наш источник в городской администрации рассказал такую версию событий: командир подводной лодки «Саров», входящей в состав Северного флота, капитан первого ранга Сергей Крошкин и
После официальной части начались дружеские возлияния, во время которых возникла конгениальная идея: рассказать об этом волнующем событии всему миру. Сказано – сделано. Вызвали сотрудника
Информация пошла гулять по миру… И грянула буря.
«Сувенир» капитана Крошкина
КАК и следовало ожидать, глава администрации города Валерий Димитров после собственноручно заваренной каши из города «на время» уехал. У одного из его заместителей – Валерия Зори – телефон тоже упорно молчал. Пришлось связываться с
Дежурный УФСБ подтвердил, что вопросы мы можем задать полковнику Зеленкину.
– Мы уже во всем разобрались, – признался в разговоре с «Аргументами неделi» Николай Григорьевич, – капитан Крошкин подарил Валерию Димитрову сувенир, который продается во всех киосках Северодвинска. Это макет подлодки «Саров». Вот на этом сувенире были написаны
Бесшумный «Палтус»
ЧТО ЖЕ срисовали
Военные эксперты на основе полученных данных утверждают теперь, что новое судно «Саров» (или его сувенирный собрат?) похоже на легендарную советскую подлодку класса «Кило» – «Палтус», признанную одной из самых «тихих» подлодок в мире. В этом проекте используются технологии, существенно выделяющие «Саров» из всех существующих подлодок. Якобы ВМФ России возродил советский план по установке небольшого ядерного реактора на субмарину, что позволит лодке находиться в подводном положении целых 20 дней.
Или мы
Справка «АН»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ядерный центр РФ – г. Саров (он же – объект 550, база 112,
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