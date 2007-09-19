КРОКОДИЛЫ И ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ПАДАЮТ С НЕБА

Скандал в Арзамасе-16 (он же Саров) на Нижегородчине продолжает набирать обороты: напомним, некоторое время назад администрация города разместила на своем сайте любопытную информацию – Федеральный ядерный центр РФ готов взять шефство над торпедной подводной лодкой «Саров», которая в скором времени должна сойти со стапелей завода «Севмаш» в Северодвинске (там же сегодня «собирают» и первую плавучую АЭС. – «АН»). При этом на сайте появились параметры атомной субмарины. Одна из британских газет напечатала у себя материал, в котором сообщила, что на сайте были выложены даже «чертежи новой подлодки «Саров».

«Аргументы неделi» попробовали разобраться в этой истории. Действительно ли так оплошали мы со своими государственными секретами?

Ну, за «Саров»!

НЕДАВНО тихий и провинциальный Саров был взбудоражен падением на головы граждан посреди бела дня метрового крокодила породы кайман… Ну, скажите на милость, откуда в городе Среднерусской возвышенности взяться такому вот хищнику? Оказывается, рептилия по кличке Хенар выскользнула с балкона одного из высотных жилых домов. Ну, лупилась рептилия в окно, вот и выпала. Саров не спал трое суток: если бы увидели живьем Кондолизу Райс, так бы сильно точно не изумились. А крокодил с неба – это нечто! А тут следом – почти с неба слетела торпедная подводная лодка «Саров». Горожане и предположить не могли, за что такая слава тихому, святому месту?

– Мы ничего тайного на своем сайте не печатали, – сообщила «Аргументам неделi» ведущий специалист Департамента организационных вопросов и контроля Светлана Михайлова, – хотя все эти данные (о подводной лодке «Саров». – «АН») можно публиковать в открытой печати.

– Светлана Арнольдовна, но почему же информация была спешно снята?

– Нас об этом попросили, дабы не будоражить наших зарубежных коллег.

– А были ли выложены чертежи субмарины?

– Нет, этого не было…

Наш источник в городской администрации рассказал такую версию событий: командир подводной лодки «Саров», входящей в состав Северного флота, капитан первого ранга Сергей Крошкин и капитан-лейтенант, командир БЧ-7 Юрий Губанов действительно приезжали в г. Саров 6 сентября с.г. Основная цель их вояжа – обсудить с руководством города возможности установления дружеских шефских связей между атомным городом и личным составом подлодки «Саров». Кстати, дата торжественного спуска на воду субмарины пока неизвестна, но команда – а это 52 офицера и мичмана – сформирована, и ее ядро составляют офицеры, служившие на АПЛ «Липецк».

После официальной части начались дружеские возлияния, во время которых возникла конгениальная идея: рассказать об этом волнующем событии всему миру. Сказано – сделано. Вызвали сотрудника пресс-службы. Надиктовали. Благословили. И подняли по чарке: «Ну, за «Саров»!

Информация пошла гулять по миру… И грянула буря.

«Сувенир» капитана Крошкина

КАК и следовало ожидать, глава администрации города Валерий Димитров после собственноручно заваренной каши из города «на время» уехал. У одного из его заместителей – Валерия Зори – телефон тоже упорно молчал. Пришлось связываться с режимно-секретным отделом админист­рации города. Его начальник Павел Тужилкин тоже был вне зоны досягаемости. Но трубку взял заместитель Тужилкина, некий Александр Викторович, который сообщил, что сам никакими фактами не располагает, поскольку делом о размещении секретной информации на открытом сайте администрации уже занимается УФСБ г. Сарова.

Дежурный УФСБ подтвердил, что вопросы мы можем задать полковнику Зеленкину.

– Мы уже во всем разобрались, – признался в разговоре с «Аргументами неделi» Николай Григорьевич, – капитан Крошкин подарил Валерию Димитрову сувенир, который продается во всех киосках Северодвинска. Это макет подлодки «Саров». Вот на этом сувенире были написаны какие-то параметры субмарины. Их и списали сотрудники пресс-службы городской админи­страции.

Бесшумный «Палтус»

ЧТО ЖЕ срисовали пресс-менеджеры с борта «сувенира» капитана Крошкина? Тактико-технические характеристики, в том числе водоизмещение подлодки. Если честно, первый раз слышу, чтобы на сувенирах выкладывались тактико-технические характеристики… Другое дело, если они взяты от балды. И почему в дело вмешались органы госбезопасности? Скандальный пресс-релиз был убран с сайта 11 сентября.

Военные эксперты на основе полученных данных утверждают теперь, что новое судно «Саров» (или его сувенирный собрат?) похоже на легендарную советскую подлодку класса «Кило» – «Палтус», признанную одной из самых «тихих» подлодок в мире. В этом проекте используются технологии, существенно выделяющие «Саров» из всех существующих подлодок. Якобы ВМФ России возродил советский план по установке небольшого ядерного реактора на субмарину, что по­зволит лодке находиться в подводном положении целых 20 дней.

Или мы все-таки говорим о сувенирном макете подлодки «Саров», который даже плавать не умеет?

Справка «АН»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ядерный центр РФ – г. Саров (он же – объект 550, база 112, Москва-Центр 300, Приволжская контора Главгорстроя СССР, Арзамас-75, Кремлев, он же – Арзамас-16). Основан в 1946 году. У истоков основания стоял Лаврентий Берия. Именно здесь Андрей Сахаров создал водородную бомбу. В Сарове находится ВНИИ экспериментальной физики. Население – 86 тыс. человек. В закрытом городе живут более 80 докторов наук и 250 лауреатов Ленинской и Государственной премий.