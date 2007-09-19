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А так ли страшен антиглобализм?

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

А так ли страшен антиглобализм?

 В последние годы на экранах телевизоров все чаще можно увидеть выступления антиглобалистов. Прежде всего – это молодые люди, особенно активно проявляющие себя во время мировых форумов. Так было и в этом году, в период проведения саммита «восьмерки» в Германии. Или совсем недавно в Австралии – на встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

 В ОСНОВНОМ СМИ дают лишь картины разбитых витрин Макдоналд­сов, показывают стычки с полицией… Может сложиться впечатление, что это просто толпа молодежи. Она «бесится от ничегонеделания» и хочет лишь обратить на себя внимание. Иные даже проводят знак равенства между антиглобалистами и анархистами.

 На деле все сложнее и серьезнее. Антиглобализм стал мировым феноменом, глобальным политическим фактором. Он должен в полной мере учитываться и политиками, и социологами, и средствами массовой информации. Это мощное движение! Способное, как показали многие события, активно влиять на процесс принятия решений в мире. Фактически только оно в состоянии одновременно вывести на улицы миллионы людей в разных странах мира под общими лозунгами.

Разрушать или строить?

 ФИЛОСОФИЯ антиглобализма построена не на отрицании прогресса и распространения новых технологий и решений. А – на том, что универсализация, глобализация экономики и духовных ценностей не должны приводить к уничтожению национальной самобытности. И что мировым компаниям не следует механически навязывать большинству людей на планете свои стандарты жизни, свою продукцию – как единст­венно приемлемую.

 Антиглобалисты – не ретро­грады, которые хотят остановить развитие человечества. Они ищут свое видение этого развития – учитывающее и национальную специфику, и культурно-психологические особенности стран и народов. В основе философии антиглобализма, прежде всего, два принципа: сохранение самобытности цивилизации и обеспечение социальной справедливости.

 Новый мир, по мнению антиглобалистов, должен строиться не на тотальном разрушении основ общества (когда крупнейшие мировые компании в поисках прибыли перекраивают карту мира и делают заложниками своих планов миллионы людей). А на том принципе, что развитие общества в целом дает возможность сохраняться, развиваться и отдельным составляющим – странам, народам. Они выступают против увеличения экономического и социального разрыва между наиболее развитыми странами мира и странами развивающимися – особенно африканскими. И выходят на улицы городов не для того, чтобы «засветиться» на экранах телевизоров. А чтобы их лозунги и требования увидели и услышали миллионы людей.

 По словам руководителей движения антиглобалистов, «мировые лидеры, принимая решения, забывают о том, что есть реальный мир с его трудностями и проблемами. Что есть миллионы голодающих и неграмотных. И что этим людям нужна не реклама всяких товаров по телевизору, а пища и книги, образование и культура».

 Движение антиглобалистов – в гораздо большей степени социальное, а не политическое. Именно поэтому оно привлекательней для масс, чем какая-либо политическая партия.

 Антиглобализм становится социально-политическим феноменом ХХI века. Происходит наднациональное объединение миллионов людей не на основе формального членства в той или иной структуре, а на основе системы взглядов и философии. Это – главный интегрирующий фактор. Не партийный билет, а сопричастность к глобальной структуре – основная черта антиглобализма. От участника движения требуют, прежде всего, готовности к дейст­виям, к поиску альтернатив мирового развития. Взамен же предлагают, пожалуй, самое главное – миллионы друзей и сторонников практически во всех странах.
А еще – возможность почувствовать себя человеком, способным что-то в этом мире изменить к лучшему. Именно поэтому антиглобализм так популярен среди молодежи – она ведь не хочет оставаться вечно ждущей.

 Антиглобализм – хорошо организованная сила. Она сверхэффективно использует возможности Интернета и телекоммуникаций. И тем самым позволяет сторонникам постоянно находиться «на связи» и координировать действия при любом развитии ситуации. Именно Интернет сегодня – основное организующее начало!

 Главное для антиглобалистов на перспективу – создание эффективной постоянно действующей системы «воздействия и давления» на ведущие мировые дер­жавы и крупнейшие транснациональные корпорации. Это будет своего рода «антиглобалистский Интернационал».

Против Америки или против всех?

 ГОВОРЯ об антиглобализме, политики и политологи чаще всего делают упор на то, что он практически тождествен антиамериканизму. Внешне это дейст­вительно проявляется достаточно отчетливо. Но все гораздо сложнее. Антиглобалистам не нравится стремление США рассматривать себя как лидера всего человечества, навязывающего свои оценки и стандарты. Дж. Буш действительно воспринимается ими как «носитель зла».

 Но главное не в персоналиях. Антиглобалисты активно не приемлют «американизацию» мира. Ее главными проводниками они видят, прежде всего, корпорации и компании США – стремящиеся монополизировать мировые рынки и вогнать человечество в рамки «типового потребления». То есть создать ситуацию, когда выбор всего – от пищи до одежды – определяется не самим человеком, а тем набором, который предложит ему монополизированный рынок.

 Антиглобалисты не приемлют американскую концепцию «глобальной демократии», построенную на сугубо американском же ее видении. Продвижение такой демократии, например в Ираке, вызывает ответные действия с их стороны.

 «Антиамериканская» линия – главная. Но антиглобалисты не оставляют без внимания и действия правительств других стран. В частности – Великобритании, ФРГ, Франции. Достается и России. Хотя в целом ее роль в мире признается позитивной, антиглобалисты считают: мы ошибочно делаем ставку на развитие атомной энергетики.

 А также – фактически не контролируем поведение на своей территории транснациональных корпораций. Они убеждены: идет «макдоналдизация России», утрачиваются многие исторические и культурные ценности; на российский рынок валом валят генетически модифицированные продукты и т.д. Не раз высказывались критические заявления в адрес В. Путина – дескать, «он слишком мягок с США и другими странами Запада», не видит реальной опасности, исходящей от транснациональных корпораций.

 В самой России антиглобалистское движение пока не слишком популярно. Но его представители – непременные участники акций, проводимых в различных странах мира в связи с заседаниями «восьмерки» и другими саммитами. Как сказал один из российских антиглобалистов, «нам пока не хватает мобильности: нужны визы, расстояния немаленькие. В Европе все проще – за несколько часов можно мобилизовать людей и собраться».

Иконы и люди

 У АНТИГЛОБАЛИСТОВ есть свои кумиры. Главный – Че Гевара. Он – символ борьбы за социальную справедливость, против американского насилия и диктата. Портреты «команданте Че» украшают футболки и флаги, плакаты и листовки.

 Есть и действующие политики, которые пользуются уважением и поддержкой антиглобалистов. В их числе кубинский лидер Фидель Кастро, президент Венесуэлы Уго Чавес и президент Белоруссии А. Лукашенко.

 На последнем остановлюсь особо. Свою растущую популярность среди антиглобалистов лидер Белоруссии обеспечил, прежде всего, жесткими и предельно откровенными взглядами на пути развития мира в XXI веке.

 Он – один из немногих руководителей государств, кто с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН говорил о неприемлемости однополярного мира, о диктате со стороны США и необходимости коллективно противостоять ему; о важности сохранения национальной самобытности и культуры.

 Среди европейских антиглобалистов Лукашенко стал популярен потому, что жестко заявил о защите национальной экономики и рынка, выступал против попыток Европейского Союза оказать на Белоруссию политическое давление. Еще сравнительно недавно многие западные политики старались не замечать роста его влияния на международной арене, называли Лукашенко «директором колхоза» или «мелким постсоветским политиком». Сегодня ситуация меняется. Например, связка Лукашенко – Чавес – Ахмадинежад вызывает кое у кого прямое беспокойство.

 Факт налицо: Лукашенко вместе с Фиделем и Чавесом входит в тройку тех, кого антиглобалисты готовы в целом назвать «своими по духу» и кого они готовы поддерживать на международной арене. Это весьма серь­езно! Напомню: за движением стоят во всем мире миллионы людей, способных влиять на политику и экономику.

 Нельзя исключить того, что именно со стороны Лукашенко (возможно, совместно с Чавесом) уже в ближайшее время будут предприняты шаги для того, чтобы содействовать дальнейшей консолидации движения антиглобалистов, его организационному сплочению и формированию новой программы действий на ближайшее десятилетие.

 И, не исключено, произойдет явление миру нового феномена: движение антиглобалистов и ряд государств предпримут какие-то совместные шаги.

Иван МАКУШОК,
главный редактор журнала «Союзное государство»

 

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Можно ли поставить в один ряд Че Гевару, Фиделя Кастро, Чавеса и Лукашенко?
Спросили мы граждан России

Сергей Ирин, 37 лет, инженер, Тула:
 – Чавеса и Лукашенко можно поставить вместе. А в остальном – мухи отдельно, котлеты – отдельно. Че и Фидель все-таки революционеры-практики. А Лукашенко и Чавес – они власть не завоевывают, а удерживают.

Анна Клинк, учитель, Томск:
– Мне кажется, это не совсем правомерно. Лукашенко – не предельный случай, не экстремум, не беспощадный тиран и уж точно не кровавый революционер. Он – функционер, достаточно последовательно работающий в рамках целей и методов советских времен.
 И у него соответствующие представления о правах человека и прочих «демократических химерах».

Вадим Туров, 42 года, врач, Пермь:
– Конечно, можно – в некотором смысле. Все четверо в той или иной мере – приверженцы идей социализма-коммунизма. Только «калибр» у них разный. Че и Фидель в свое время с оружием в руках и под боком у США взяли власть в свои руки. Уго сейчас, по сути, – «красный» лидер Южной Америки (и видно, что она при его участии стремительно «краснеет»). А вот «батька» – не революционер.

Анатолий Самборский, 57 лет, предприниматель, Екатеринбург:
– Я не большой спец в вопросах политики. Воспринимаю лидеров скорее на эмоциональном уровне. Так вот. Всех этих людей, безусловно, поставил бы в один ряд! Они пытаются (в случае с Че – пытались) строить справедливое общество. Общество для людей, в котором жилось бы хорошо не одной только верхушке. Мне кажется – все они достаточно искренни в этом стремлении.

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