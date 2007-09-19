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Заново изобрести автомобиль

Такую задачу ставят перед собой разработчики суперсовременных машин

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Заново изобрести автомобиль

 С 13 по 23 сентября во Франкфурте-на-Майне работает самый крупный автосалон Европы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель открыла 62-ю по счету автомобильную выставку, которую западные СМИ прозвали «зеленой». Никогда еще на салоне слова «защита окружающей среды» и «защита от атмосферных воздействий» не звучали так часто.

 BMW гордится тем, что начал работу над своей энергосберегающей системой еще 7 лет назад. Тогда тема защиты окружающей среды еще не играла ни политической, ни социальной роли. В нынешнем году BMW планирует выпуск 14 новых моделей, часть которых представлена во Франкфурте. Среди них – компактное купе 1-й серии, которое российские автолюбители BMW прозвали «копейкой». Его дизайн – умеренно агрессивный и одновременно элегантный. Салон «копейки» отделан красной кожей.

 Все пришли в восхищение от нового концепта внедорожника X6. Это самая спортивная из всех существующих моделей BMW Х-класса. Она поступит в продажу в 2009 году. У X6 – гибридный двигатель – из основного бензинового и дополнительного электрического моторов.

 Примечательно, что новую систему BMW будет внедрять во всем своем модельном ряду. Однако, давая долгосрочные прогнозы, один из членов правления Клаус Драгер заявил, что будущее автопроизводства за водородными двигателями, то есть работающими без использования ископаемых горючих материалов.

 

Для среднего класса

 НЕМЕЦКАЯ Audi на Франк­фуртском автосалоне продемонстрировала свою концептуально новую А4 с укороченным капотом и удлиненной колесной базой. Выдающейся деталью нового дизайна, которую Audi апробировала в новом купе А5, вышедшем на рынок несколько месяцев назад, стали реснички из постоянно светящихся диодовых лампочек на фарах. Но в общем-то четвертая Audi выглядит достаточно скромно.

 Французы над дизайном поработали усерднее. Изменились облик и панель управления Peugeot 308. В целом же машина полностью базируется на предыдущей 307-й модели. В 2009 г. Peugeot 308 обещает выйти на рынок с дизельным гибридом Hdi. Однако первые тесты уже показали несостоятельность данной модели перед основным конкурентом – VW Golf 5.

 Volkswagen представил на суд посетителей автосалона маленький автомобильчик, больше похожий на игрушку. Модель UP! стала шлягером салона-2007. Volkswagen пытается сделать из UP! народный автомобиль, каковым в 1974 г. стал «гольф». Серийная модель этого авто – менее трех с половиной метров в длину при весе менее 900 кг. Она «ест» не более трех литров горючего на 100 километров. Volkswagen планирует продать миллионы таких автомобилей в Китае и Индии, где и намечает производить данную модель. Основным конкурентом в этом сегменте может стать футуристический концепт Toyota iQ. Компания представляет модель как самый маленький трехместный городской автотранспорт.

 Популярная в России Renault Laguna стала больше и элегантнее своей предшественницы. Появление этой модели с новым 150-сильным дизелем, прямым впрыском топлива и 6-ступенчатой коробкой передач должно помочь Renault в работе над своим имиджем. Но не мешало бы поработать над техническим усовершенствованием подвески и другими деталями.

 Обновленная Mazda 6 немного длиннее, но легче и экономичнее модели шестилетней давности, дизайн своими линиями очень напоминает Mazda 3. Изменившуюся до неузнаваемости Subaru Impreza публика встретила овациями: сегодняшний облик машины вполне соответствует европейским стандартам. Но, став такой, как все, Impreza, бе­зусловно, лишилась изюминки и рискует потерять свою нишу…

Парить над землей

 ЕЩЕ недавно идея пересадить жителей городов на электромобили вызывала лишь улыбки. Но компания General Motors смеется последней. Она продемонст­рировала во Франкфурте свой концепт электромобиля Opel Flextreme. Его литиево-ионовая батарея за три часа полностью заряжается из обычной розетки, после чего автомобиль может проехать 55 километров в режиме городской езды. В случае необходимости в дороге батарейка подзаряжается от дизельного моторчика, выбрасывающего в атмосферу лишь 40 граммов СО2. Subaru также представила свой мини-электромобиль R1e, который уже можно увидеть на дорогах Токио. Сорок таких автомобилей эксплуатируется муниципальными службами, а заодно машины проходят испытания для дальнейшего усовершенствования.

 Одна из самых многообещающих моделей, представленных на автосалоне, – провокационный концепт F 700 от Mersedes-Benz. Перед инженерами компании стояла невероятная задача – заново изобрести автомобиль. В этой машине все части – технически новые. Настоящая революция в F 700 – двигатель 1,8 DiesОtto, который объединяет бензиновый и дизельный мотор. Топливная смесь в нем зажигается не от искры, а от сжатия – то есть так, как это происходит в дизельном двигателе. Мощность двигателя – 238 лошадиных сил. В сочетании с 20-сильным электромодулем расход топлива составляет 5,3 литра на 100 км с минимальными выбросами СО2 – всего 127 граммов на километр. Для автомобиля этого класса такие показатели раньше считались недостижимыми!

 Кроме того, в фары F 700 вмонтированы лазерные сенсоры, сканирующие дорогу. Благодаря им активная подвеска заранее может подстраиваться под все изъяны и неровности дороги, а пассажиры будут буквально парить над трассой. Оригинально выполнен и кузов автомобиля. Задняя правая дверь открывается в противоположную движению сторону. У автомобиля необыкновенно выпуклые колесные арки. Дизайнеры гордятся также трансформирующимся передним пассажирским сиденьем, встроенным суши-баром, небольшим, почти квадратным рулем и отделанным пробкой салоном. Все представленные в проекте F 700 разработки будут внедрятся в производство серийных моделей.

Анна ТКАЧЕВА, Франкфурт-на-Майне, фото автора

Аргумент отечественного автопрома

 КАК всегда, на Франкфуртском автосалоне представила свои модели и российская «лада». Однако публику очаровать пока не получается. Немцев не устраивает ни качество, ни цветовая гамма, ни уровень безопасности. И все же в истекшем году на немецком рынке удалось продать около 1200 Lada 4×4 и более 300 других моделей Lada, в следующем же году немецкие дилеры хотят продать около 2000 автомобилей.

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