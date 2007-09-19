Деньги ищут где глубже
20 сентября начинает работу VI Международный инвестиционный форум «Сочи-2007»
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Четыре дня 10 тыс. участников, с одной стороны, будут демонстрировать инвестиционную привлекательность своих регионов. На первом месте здесь, естественно, Краснодарский край. С другой стороны, будут присутствовать знатные «купцы» и их почти безграничные финансовые возможности. Можно увидеть практически всех фигурантов верхней части российского списка «Форбс». Да и воротилы международного бизнеса наконец «заметили» сочинскую Ривьеру. Поглазеть на это «пиршество капиталов» прибыла даже официальная делегация Автономной Республики Крым. Смотрите и завидуйте!
САМО собой, представлены все 88 субъектов Российской Федерации. В форуме примет участие Президент России. Как на еженедельное заседание Правительства РФ, соберутся почти все и.о. членов Кабинета министров.
Главной площадкой форума «Сочи-2007» по традиции станет Морской вокзал города. Задействованы концертный зал «Фестивальный» и стадион им. Александра Метревели.
Город под колпаком
ТРИ тысячи милиционеров, неизвестное число сотрудников Федеральной службы охраны призваны обеспечить безопасность форума. Город «оккупировали» дополнительные силы кубанской милиции. На постах ДПС от количества сотрудников ГАИ с внушительными погонами на плечах рябит в глазах. Дополняют картину всеобщей подозрительности кинологи с собаками, стационарные рамки-металлоискатели, сотрудники частных охранных предприятий и казачьи дружины. Все территории форума огорожены, для прохода и проезда организованы пять милицейских КПП. В задыхающемся от машин городе изменено движение транспорта. Перекрыта основная артерия – Курортный бульвар. По местному радио и телевидению звучат призывы к автомобилистам не выезжать в эти дни на дорогу. Бабушка с внуками, явно отдыхающая где-то в «частном секторе», обозрела окрестности и спросила у торговца сувенирами: «Это что, Олимпиаду репетируют?»
«Грозно» выглядит и культурная программа форума. В одно время и в одном месте собрали мировых суперзвезд: сэру Элтону Джону предстоит петь на стадионе, в «Фестивальном» будет звучать неповторимый баритон Дмитрия Хворостовского. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию, в том числе и Евгений Плющенко, продемонстрируют, как в борьбе за олимпийский Сочи соблазняли своим мастерством Международный олимпийский комитет в Гватемале. Кубанский казачий хор, «гвоздь программы» прежних лет, даже как-то затерялся в этом великолепии.
Сочинские чудеса
СЕОДНЯ, когда столицу Олимпиады-2014 узнал весь мир, было бы странно этим не воспользоваться. Очередной форум «Кубань» поспешно переименовали в «Сочи-2007». И эта поспешность породила самые невообразимые слухи. На курортных базарчиках можно услышать такое: «Это последний форум, который организуют краснодарские власти. Сочи отделится от Краснодарского края и станет субъектом Федерации. Руководить им будет нынешний нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Его специально из московских вице-мэров в Нижний отправили, чтобы поднабрался опыта руководящей работы. Первым замом станет теперешний руководитель Краснодарского края Александр Ткачев в ранге федерального министра (!). А на Кубань бросят Алексея Гордеева, главу Минсельхоза России…»
Ох уж эти слухи!
ДРУГОЙ, и самый устойчивый, слух не менее интересен. «Город Сочи со следующего года закроют для всех приезжих (!). Как Арзамас-16, например». А как же отдыхающие, традиционный бизнес на которых является одной из главных статей дохода города-курорта и его жителей? А действующие пансионаты, санатории, отели? Они же «умрут» без отдыхающих и гостей. «Ну, наверное, по спецпутевкам будем принимать. Въезд иногороднему транспорту в Сочи точно закроют. Поезда только до Туапсе! Дикари не пройдут!»
И правда, если Сочи на ближайшие шесть лет превратится в гигантскую стройплощадку, о каком отдыхе может вестись речь? Хотя по морскому берегу разбросано множество успешных и самодостаточных здравниц, уютных бухт, пребывание курортников в которых не нанесет никакого урона олимпийскому движению. Но эти аргументы рядовые сочинцы слышать не хотят. Их понять легко – автомобильные пробки по всему «большому Сочи» давно всем отравили жизнь. Неразвитая инфраструктура, с которой можно было мириться в годы зарегламентированной экономики и пятилетних планов, уже совершенно не соответствует современному пониманию курортной жизни.
Сочи – город контрастов
В СОЧИ едут за воспоминаниями об ушедшей молодости. Молодые отправляются сюда за ответом на вопрос – «А что такое Сочи?» Ведь папы и мамы, бабушки и дедушки столько об этом городе говорят… В итоге – разочарование и огромные деньги, оставленные неказистому и ненавязчивому сочинскому сервису. До курорта мирового уровня Сочи ой как далеко! И причина лежит на виду – сезонность. Отсюда и отношение у сочинцев к гостям – за три месяца с них нужно содрать столько, чтобы до следующего лета хватило. Июнь – вода еще холодная, сентябрь – уже.
За примерами далеко ходить не надо – за неделю до инвестиционного форума побережье затянуло тучами, температура воздуха упала с «пляжных» +26 до 20 градусов тепла. Море штормит, небо «огрызается» дождем. А с воскресенья на понедельник так «шарахнуло» с небес, что городским властям в пожарном порядке пришлось освобождать улицы от поваленных ураганным ветром деревьев, латать крыши и восстанавливать в ряде городских микрорайонов энергоснабжение.
В межсезонье желающим остаются курортные процедуры да свежий морской бриз. Невольно позавидуешь египтянам с их вечно теплым Красным морем.
Самое модное словосочетание на форуме – «проект строительства». Гостиничные комплексы, спортсооружения, заводы. Далее по списку. Первые лица находят другие слова, но суть от этого не меняется. Центральная тема – привлечение инвестиций в инфраструктуру и совершенствование механизмов государственно-частного партнерства.
Каждый второй в городе вмиг стал риэлтером. «Есть земля. Надо?» Цены – запредельные. Три «сотки» за полтораста километров от Сочи, в километре от моря, у меня на глазах были проданы за 120 тыс. долларов. Ажиотажный спрос. На самом деле свободной земли на побережье осталось не так и много – ее давно раскупили прозорливые толстосумы. Грешат на московских, но в действительности это в большинстве своем банкиры, нефтяники и газовые бароны «средней» (по олигархическим, конечно, меркам) руки из «бюджетообразующих» нефтегазоносных регионов.
Прямые рейсы оттуда в аэропорты Краснодара и Сочи полностью забиты изголодавшимися по морю и солнцу северянами. Но многие летят как к себе домой. В укромных бухточках идет суетливое строительство вилл, дворцов, коттеджей, мало уступающих средиземноморским шедеврам зодчества. Новые владельцы морских берегов спешат закончить строительство как можно быстрее. Они прекрасно понимают, что с превращением Сочи в гигантскую стройплощадку цены на материалы, цемент, кирпич, металлоконструкции вырастут в разы. И рабочая сила тоже дорожает с каждым днем.
Приманка всероссийского масштаба
ЧЕМ «Сочи-2007» привлекает инвесторов сегодня? Олимпийским строительным бумом, колоссальными «казенными» средствами, которые выделены на подготовку зимних Олимпийских игр 2014 года. Все понимают – 314 млрд. руб. в олимпийском фонде – это только начало! Отсюда и олимпийское спокойствие у желающих вложить свои кровные в активы причерноморской зоны России – деньги не пропадут. Сочи и все, что с этим городом связано, будут расти и развиваться, как невероятно одаренный и при том трудолюбивый спортсмен, планка у которого установлена запредельная – Олимпийская «корона».
Сочи – король России по инвестиционной привлекательности. Поэтому форум с каждым годом демонстрирует все большие объемы подписанных инвестиционных программ. За пять лет существования здесь реализовано более 300 соглашений, которые «весят» 5 млрд. евро. Для сравнения, два года назад 1,3 млрд. считалось прекрасным достижением. А сегодня форум идет на абсолютный рекорд. Губернатор Александр Ткачев озвучил предполагаемую сумму инвестиций и соглашений – 17 млрд. евро! Совсем неплохо. Для начала…Владимир ЛЕОНОВ
Краснодар - Сочи - Москва
КстатиИНВЕСТИРОВАТЬ в недобывающие отрасли становится интересно только тогда, когда исчерпаны все доступные способы извлечения «быстрых» денег. И пока газовые факелы и нефтяные фонтаны обеспечивали сверхдоходами абсолютное меньшинство населения, которому не было никакого дела до того, чем живет страна, надежд на «внутренние» инвестиции никто не питал.
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