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НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ НАДО ГОРДИТЬСЯ!

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Николай ДОМБКОВСКИЙ  ]

НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ НАДО ГОРДИТЬСЯ!

 Президент назначил дату выборов в Государственную Думу пятого созыва, начались предвыборные гонки и баталии. Депутатов будут выбирать по новым, измененным правилам, потому цена каждого голоса значительно выросла. А поскольку в нашей многонациональной стране влияние национальных образований весьма значительно, успех или неуспех партий во многом будет зависеть от отношения к национальному вопросу. Наш собеседник – Союн САДЫКОВ, заместитель председателя Консультативного совета по национально-культурным автономиям при Министерстве регионального развития Российской Федерации, президент Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) азербайджанцев России «Азеррос».

Чтобы не потерять корней

 – СОЮН Касумович, прежде всего объясните, что такое ФНКА?

 – Люди одной национальности, где бы они ни проживали, всегда тянутся друг к другу. Это вполне естественно – общение с земляками помогает сохранить язык, национальные обычаи и традиции, словом, все то, что определяет емкое понятие «национальная культура». Если люди оторваны от своей исторической родины, они, чтобы не потерять своих корней, объединяются в землячества, культурные общества. Скажем, в России таких образований – тысячи. На региональном уровне они складываются в национально-культурные автономии. Их в стране – многие сотни. А вот уже на федеральном уровне создаются федеральные национально-культурные автономии, ФНКА. На сегодняшний день их у нас шестнадцать.

 Главная задача каждой ФНКА – воспитание истинного гражданина России, настоящего патриота нашей великой многонациональной страны. Формы и методы работы необычайно разнообразны. Издаются сотни газет и журналов на национальных языках, ведутся теле- и радиопередачи, работают национальные театры, в школах ведется преподавание на национальных языках, проводятся состязания по национальным видам спорта.

 Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. У нас в последнее время как-то затерлось понятие «интернационализм». И совершенно зря. Россия потому и стала великой державой, что в ней испокон веков мирно существовали люди сотен национальностей, различных конфессий и вероисповеданий. Взаимно обогащая друг друга, национальные культуры создали подлинно интернациональную, ни с чем не сравнимую российскую культуру.

 И если из этой многокрасочной мозаики выпадет хотя бы один, даже самый маленький фрагмент, яркая палитра России непоправимо обеднеет. Вот для того, чтобы этого не произошло, и работают национально-культурные автономии всех уровней. А общую координацию осуществляет Консультативный совет при Министерстве регионального развития Российской Федерации.

 – Среди ФНКА есть такие, что объединяют людей, у которых историческая родина находится в пределах нынешней Российской Федерации – ну, скажем, татары, чуваши. Но есть и те, чьи национальные корни находятся за пределами нашей страны. Наверное, это накладывает свой отпечаток на работу автономий?

 – Безусловно. Причем в значительной степени это зависит от истории народа. Скажем, Германия никогда не входила в состав государства Российского, поэтому ФНКА немцев России строит свою деятельность несколько иначе, нежели ФНКА азербайджанцев или армян.

 Но, подчеркиваю, главным в деятельности любой ФНКА было и остается воспитание истинного гражданина России.

Забыть о мигрантах

 ЧТО ЖЕ касается специфики каждой ФНКА, постараюсь пояснить на примере нашей «Азеррос». Мы работаем в постоянном контакте с посольством Азербайджана в России. Поддерживаем связь с земляками, приезжающими в Россию на временную работу или учебу. В связи с этим особо хочу остановиться на вопросе о мигрантах. Сейчас мы взяли на себя большую заботу – издаем литературу, проводим консультации по российскому миграционному законодательству, стремимся свести до нуля его нарушение нашими земляками. Хочу еще отметить, что у нас самый тесный контакт с русской общиной Азербайджана. Мы по мере возможностей помогаем им, в частности в налаживании взаимовыгодных контактов с азербайджанскими общественными организациями, с представителями бизнеса, властей. Проводим регулярный обмен делегациями, туристами, организуем художественные фестивали, семинары для студентов и школьников, спортивные состязания.

 Издаваемые нашим издательским домом «Азеррос-медиа» газеты, журналы и книги широко распространяются в республике. На очереди еще несколько издательских проектов. Кстати, пользуясь случаем, хочу предложить «Аргументам неделi» предоставить свои страницы для выступления руководителей других ФНКА. Более чем уверен – это будет весьма полезно и для читателей, и для самих автономий.

 – Как у вас складываются отношения с государством?

 – Абсолютно нормально – конструктивно и плодотворно. Принят Федеральный закон о национально-культурных автономиях. В нем четко прописаны наши обязанности и права, схема взаимодействия со всеми ветвями власти. Вместе с тем ФНКА – организация общественная, поэтому в наши внутренние дела государство не вмешивается. Более того, оно совершенно безвозмездно выделяет средства на финансирование нашей деятельности. В будущем году эта сумма будет равна 200 млн. рублей. Весомая поддержка!

 Особо хочу отметить наши добрые отношения с правительством Москвы. Наш Консуль­тативный совет проводит так называемую ярмарку вакансий для временно прибывающих в столицу работников. При этом мы обращаем особое внимание на правовое оформление временно прибывающих в город.

 Предвижу ваш вопрос о выделении льготных мест в государственных учебных заведениях для так называемых национальных кадров. Эта практика была широко распространена в советский период. На каком-то этапе она была оправданна, потому что хорошо подготовленные специалисты возвращались к себе на родину и продолжали там просветительскую деятельность. Сегодня это уже анахронизм. Аналогичное положение действует ныне только в отношении малых народов Севера, по этому поводу даже принят специальный закон. Что же касается других ФНКА, то лично я никакого смысла в таких льготах не вижу – абитуриент должен поступать в вуз, опираясь только на свои знания, увлечения и, если хотите, талант. Национальность тут ни при чем.

Все равны с рождения

 – НЕ МОГУ не задать еще один вопрос. Как вы боретесь с проявлениям ксенофобии, шовинизма?

 – Отношусь к этим явлениям резко отрицательно. Все люди равны перед законом с момента рождения, все наделены равными правами. И абсолютно неважно, какой ты национальности, какого вероисповедания. Точно так же, как нет нации, склонной к правонарушениям или криминалу. Преступность наднациональна. Поэтому меня просто коробит, когда я слышу неизвест­но чьей бестолковой головой придуманную формулу – «лицо кавказской национальности». И под это определение начинают подстраивать всех без разбора – кабардинцев и чеченцев, азербайджанцев и армян, грузин и дагестанцев. Причем уже в самом этом определении скрыт замаскированный негатив.

 Ну, скажите, повернется ли язык назвать так Муслима Магомаева, Полада Бюль-Бюль-оглы, писателя Чингиза Гусейнова или Героя Социалистического Труда Керима Керимова, который четверть века был председателем Государственной комиссии по особо ответственным космическим пускам? К сожалению, такие вот негативные настроения начинают насаждаться в обществе в определенные периоды, когда оно, общество, стоит перед необходимостью принятия того или иного важного решения. Сейчас именно такой период и наступил – впереди выборы в Государственную Думу.

 И вообще, так уж случилось, что в минувшие годы переходные политические и социально-экономические проблемы отодвинули на второй план сложные национальные вопросы. А ведь без их разрешения невозможно осуществлять базовые конституционные принципы демократии.

 Ну а бороться нужно прежде всего путем знакомства широкой публики с историей и культурой отдельно взятого народа, показа его достижений и вклада в общероссийскую многонациональную культуру. И здесь особая роль отводится средст­вам массовой информации. Не забываем мы и другие формы работы – фестивали культуры, спортивные состязания, проводим круглые столы на самые актуальные темы.

 И еще очень важно, что общество начинает понимать, что шовинизм и ксенофобия выгодны только очень узкому и вполне определенному кругу лиц. Отрадно, что суды перестали стесняться и стали рассматривать уголовные дела по статье за разжигание межнациональной розни, вынося при этом довольно суровые приговоры.

 Сейчас в нашей родной России происходит реформа органов управления. Думаю, что настало время понять – на государственном уровне межнациональные отношения значат куда больше, нежели другие природные ресурсы. Наверное, следовало бы в Администрации президента создать структуру, подобную бывшему министерству национальностей. Только нет необходимости раздувать штаты – достаточно нескольких десятков специалистов. А в региональных управленческих структурах вообще может быть человек по пять–десять. Главное – эти административные подразделения должны предупреждать, прогнозировать возможные межэтнические конфликты. Хватит, как говорится, бить по хвостам.

 Но все же закончить я хочу на оптимистической ноте. Интернациональные связи внутри России все больше укрепляются, и ФНКА, несмотря на свою еще относительно недолгую историю, играют в этом очень важную роль.

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