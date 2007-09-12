Прорыв «Бирюзовцев»
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Марья ТЫШКИНА ]
На протяжении последних дней ситуация с точечным строительством на ул. Маршала Бирюзова, о которой «АН» писали в №35 от 30 августа нынешнего года, стремительно развивалась. Жители развязали настоящую войну против компании
ЖИТЕЛИ с ул. Бирюзова одержали первую позиционную победу. Им уже есть чем гордиться! За последние годы в столице было не счесть случаев, когда люди под экскаваторы ложились, чтобы только прекратить нежеланное строительство. И никакого толку от этого не было. Теперь слабая надежда на решение своей главной проблемы появилась у тех, кто живет рядом с 262 планируемыми объектами точечного строительства.
Другой вопрос: не иллюзорна ли победа «бирюзовцев»? Сначала приостановить строительство им вроде как обещал префект
К тому же в деле замешана политика. Депутаты Мосгордумы «яблочник» Сергей Митрохин и коммунист Сергей Никитин активно помогали жителям отстаивать их права. Чего не сделаешь, чтобы засветиться в многочисленных публикациях о стройке на ул. Бирюзова! «Плохо, недопустимо, что эти трудные для москвичей проблемы решаются на уровне политики, – прокомментировал поведение депутатов Владимир Ресин. – Надо привлекать тех, кто заинтересован в решении проблемы, а не тех, кто делает из нее неразрешимую проблему». Депутаты ее давно бы решили, если бы они имели полномочия в данном вопросе. А представители исполнительной власти до недавнего времени «точек» вообще не замечали. Только на днях правительство согласилось с тем, что в состав Межведомственной комиссии по точечной застройке должны войти представители общественности. Хотя
Между тем, несмотря на то, что строительство на ул. Бирюзова официально приостановлено,
«В Федеральной антимонопольной службе дело о недобросовестной рекламе, размещаемой
«У нас есть полный пакет согласований, – комментирует Екатерина Куканова, руководитель
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