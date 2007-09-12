Прорыв «Бирюзовцев»

На протяжении последних дней ситуация с точечным строительством на ул. Маршала Бирюзова, о которой «АН» писали в №35 от 30 августа нынешнего года, стремительно развивалась. Жители развязали настоящую войну против компании «Дон-строй», начавшей строительство небоскреба у них под окнами. В числе других «точечно пострадавших» их принял руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин. Строительство высотки решено временно приостановить.

ЖИТЕЛИ с ул. Бирюзова одержали первую позиционную победу. Им уже есть чем гордиться! За последние годы в столице было не счесть случаев, когда люди под экскаваторы ложились, чтобы только прекратить нежеланное строительство. И никакого толку от этого не было. Теперь слабая надежда на решение своей главной проблемы появилась у тех, кто живет рядом с 262 планируемыми объектами точечного строительства.

Другой вопрос: не иллюзорна ли победа «бирюзовцев»? Сначала приостановить строительство им вроде как обещал префект Северо-Западного округа Виктор Козлов. Но потом выяснилось: он что-то не то имел в виду… В общем, рабочие «Дон-строя» продолжили на законных основаниях копошиться в котловане. Теперь Владимир Ресин, по сути, не решил проб­лему, а сделал шаг в сторону, чтобы выиграть время. «Навести порядок и уточнить проект» – так он сформулировал задачу момента. Может закончиться и тем, что «Дон-строю» разрешат возвести дом высотой не в 33 этажа, а в 32. Вот вам и уточнение проекта.

К тому же в деле замешана политика. Депутаты Мосгордумы «яблочник» Сергей Митрохин и коммунист Сергей Никитин активно помогали жителям отстаивать их права. Чего не сделаешь, чтобы засветиться в многочисленных публикациях о стройке на ул. Бирюзова! «Плохо, недопустимо, что эти трудные для москвичей проблемы решаются на уровне политики, – прокомментировал поведение депутатов Владимир Ресин. – Надо привлекать тех, кто заинтересован в решении проблемы, а не тех, кто делает из нее неразрешимую проб­лему». Депутаты ее давно бы решили, если бы они имели полномочия в данном вопросе. А представители исполнительной власти до недавнего времени «точек» вообще не замечали. Только на днях правительство согласилось с тем, что в состав Межведомственной комиссии по точечной застройке должны войти представители общественности. Хотя по-хорошему это очевидное решение нужно было принять очень давно.

Между тем, несмотря на то, что строительство на ул. Бирюзова официально приостановлено, «Дон-Строй» продолжает рекламировать жилье в этой высотке! Обещают, что жилой комплекс со «сложными ступенчатыми фасадами, отделанными натуральным камнем и светлой клинкерной плиткой», «сплошными вертикалями эркеров» и «оригинальным остеклением стилобатной части» станет «образцом гармоничного проявления классических традиций в современной архитектуре». Ну-ну… Фактически людей вводят в заблуждение: им предлагают купить квартиру в доме, которого может не быть, – или во всяком случае он может выглядеть иначе, чем запланировано. Потом вызволить вложенные деньги может оказаться не так-то просто.

«В Федеральной антимонопольной службе дело о недобросовестной рекламе, размещаемой «Дон-строем», не рассматривалось, – поясняет Татьяна Никитина, замначальника Управления контроля за соблюдением рекламного законодательст­ва ФАС РФ. – Но мы, скорее всего, ничего не сможем сделать. Ведь строительство приостановлено на время. Раз компания уже начала строительство, значит, изначальная разрешительная документация у нее есть. Это дает ей право размещать рекламу».