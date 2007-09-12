ВСЮ жизнь я гастролировал с цирком по разным городам. Все это время – не меньше 50 лет – мечтал жить в Москве. Если приезжал в столицу ночью, в четыре-пять утра, первое, что я делал, – шел на Красную площадь. Иметь квартиру в Москве было моей огромной мечтой. Слава богу, она сбылась, и уже несколько лет я полноправный москвич.

Я стараюсь изучить историю города, читаю о Москве, хожу на экскурсии, и поэтому мне особенно больно видеть, что с ней происходит сейчас! Столицу захламили какие-то дикие люди, от которых только проблемы и несчастья. Драки, грабежи, насилие – это все от них. Я не шовинист, но считаю, что право жить в Москве надо заслужить.

Почему не ввести определенный срок, как вид на житель­ство, за который человек докажет, что он не просто паразитирует на этом городе, а приносит ему пользу?

Москва – это культурный и духовный центр страны: значит, люди, которые здесь живут, должны нести эту культуру, создавать ее…