«НАШЕ» ПРАВО

«Судите праведно, чтобы наши виноваты не были!»

Из наставления Ивана Грозного судьям

В Петербурге переиздали сочинения Ивана IV Гроз­ного. Очень вовремя. И политически, и экономически Россия «сваливается» в колодец средневековья. Сред­невековье – это не какая-то конкретная эпоха. Это черная дыра истории, межсезонье культур. И первым, что бесследно исчезло в этой дыре, стало русское право.

ПРАВО в России сохранилось как видимость. Формально оно сущест­вует (действуют десятки тысяч норм, работают правоохранительные органы и даже тюрьмы), но только для тех, у кого нет возможности его преодолеть. Право утратило свое главное качество – всеобщность. Оно стало избирательным, применяемым по обстоятельствам: к кому-то предъявляются все существующие и даже несуществующие требования, а кто-то освобождается от всякой ответственности. Именно это является сутью, краеугольным камнем нового средневековья. Право стало по-настоящему «частным» в том смысле, что оно теперь принад­лежит исключительно частным лицам.

Россия сегодня – это эфемерное государство. Оно суще­ствует благодаря инерции, которую имеет власть исторического времени (традиции) над географическим пространством (территорией). Его профиль определяют две константы: более чем скромная роль закона и высокий уровень насилия.

Никакие религиозные либо правовые нормы сегодня не реализуются в России в полном объеме. Двойному этическому стандарту (борьба пафоса духовности с прозой стяжательства) соответствует раздвоение на жизнь по закону и жизнь по понятиям.

Насилие – единственный эффективно действующий закон русского средневековья. Роль насилия зачастую примитивизируется. Его определяют исключительно как государственный произвол. Русскую власть непременно упрекают в этом произволе, сводя все к отсутствию демократии. В действительности проблема гораздо сложнее. Произвол современной власти есть лишь вершина айсберга. Основание его погружено глубоко в общество, в котором идет непрекращающаяся гражданская война всех против всех. Найдется немало лжепророков, готовых указать пальцем на власть как на причину произвола. Требуется, однако, гораздо больше мужества и мудрости, чтобы признать главным источником насилия само общество.

Произвол начинается, когда один, сильный и наглый, проходит без очереди в кассу, расталкивая инвалидов и пенсионеров. И лишь продолжается, когда другой, такой же сильный и наглый, берет миллиардные кредиты в том же банке, чтобы на эти деньги скупить его акции, обирая тех же инвалидов и пенсионеров. Между этими наглецами есть лишь количественное, но не качественное различие. Суть вещей от этого не меняется. Поскольку антипод насилия – право – бездействует. А положение конкретного человека (от безработного до олигарха) в современном российском обществе зависит в конечном счете от открытого или скрытого насилия, то есть от воли случая, от стечения обстоятельств.

Вопрос о праве сегодня – главный вопрос политической повестки дня. Однако консенсуса по этому поводу нет, осознание остроты проблемы приходит медленно. Право продолжает оставаться недооцененным «культурным активом». Его роль в качестве важнейшего инструмента культурного развития полностью так и не раскрыта. И в сознании элиты, и в массовом сознании право остается для русского человека чем-то второстепенным, проблемой второго плана, которую нужно решать если не после, то, по крайней мере, наряду с экономическими или социальными проблемами. В действительности восстановление правового порядка – это не одно из условий для возобновления «исторической жизни» в России, а предварительное условие, создающее предпосылки для разрешения всех других проблем: экономических, социальных и политических. Право – великий цивилизатор. Деградация права ведет неизбежно к деградации культуры.

Правовой нигилизм рус­ского народа является притчей во языцех. Но были в России и свои правовые традиции. Заложенные реформами второй половины XIX в., они сильно пострадали в огне революции и были почти полностью вытравлены к середине XX века. Однако, начиная с хрущевской оттепели, можно было наблюдать «правовой ренессанс», процесс восстановления доверия к праву. При том что в основании государственной системы по-прежнему лежал произвол, завершение брежневского правления странным образом стало «золотым веком» русского правосознания – авторитет права в элитах советского общества оказался высок как никогда. В конечном счете сама идея «правового государства» родилась в рамках советской правовой докт­рины задолго до начала эпохи «демократического брожения». Сегодня нельзя даже мечтать о возвращении к тому отношению к праву, которое сущест­вовало в застойном советском обществе. Современная российская элита относится к праву совершенно утилитарно, как к орудию достижения тех или иных целей. В праве отвергается главное – всеобщность и формализм. Без этих качеств право – ничто, пустой звук, дымовая завеса произвола, нормативный декор политического волюнтаризма. Целесообразность положила в России законность на лопатки. На самом высшем государственном уровне неоднократно заявлялось, что если закон мешает «здравому смыслу», то закон можно не применять. А что такое «здравый смысл», в нашей стране каждый понимает по-своему…

В России возник дуализм права. Параллельно сосуще­ствуют два правовых мира. В большом мире, мире Конституции и федеральных законов, в том числе Гражданского кодекса, живут большие и чистые идеи. В этом мире признается право частной собст­венности, гарантируются всевозможные экономические, социальные и политические свободы, создаются условия для эффективной хозяйственной деятельности. В маленьком мире постановлений правительства, инструкций министерства финансов, распоряжений Государственной налоговой службы, приказов Государ­ственного таможенного комитета живет всего лишь одна маленькая, но зато очень прожорливая «идейка» – фискальная.

Именно фискальная практика, фискальная философия, фискальное миросозерцание с присущей им «презумпцией виновности» всех перед государст­вом больше всего роднят современное государство со средневековым. «Подозрительное право» душит любую инициативу, кроме криминальной, так как только последняя имеет достаточно ресурсов, чтобы преодолевать повсеместные административные барьеры. В результате два мира – мир законов и мир реального права – все меньше пересекаются друг с другом. Мир законов провозглашает свободу распоряжения собственностью, а мир реального права делает собственника целиком зависимым от государства. Мир законов провозглашает презумпцию невиновности, а мир реального права делает каждого потенциально подозреваемым в сфабрикованном уголовном деле.

У законов нет частной и даже вневедомственной охраны. Они не могут защитить сами себя. Мир законов беззащитен перед миром реального русского права, если на его сторону не встанет суд. Но правосудие не функ­ционирует сегодня в России. И дело не в том, что, выражаясь словами советских классиков, «правосудие продано» (не больше и не меньше, чем все остальное), а в том, что оно неэффективно.

Значимость системного кризиса права выходит далеко за рамки собственно правовой сферы. Он приобретает судьбоносное значение для всей русской культуры. Когда из ураново-плутониевой массы выдергивают защитные свинцовые стержни, в реакторе начинается цепная ядерная реакция, чреватая техногенной катастрофой. Когда из общества выдергиваются защитные правовые скрепы, в нем развивается цепная реакция насилия, чреватая катастрофой социальной.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Правда, что при Брежневе законы работали лучше, чем сейчас?

Спросили мы граждан России

– Все было, как сейчас, только пресса не имела возможности написать о злоупотреблениях. «Крокодил», «Человек и закон», «Фитиль» кое-что и давали, но только то, что разрешат. Про несунов и прогульщиков – запросто. А вот про «оборотней в погонах» и помыслить было нельзя.

– Я читал, как Брежнев про свою молодость вспоминал – подрабатывал на разгрузке вагонов. Два мешка учетчику – один себе, налево. И жить по принципу – живи сам и дай жить другим. Если уж глава государства в этом ничего зазорного не видел, то что о простом люде говорить?

– Разумеется, и вода была мокрей, и трава зеленей, и военкомы взяток не брали, а уж про ментов и говорить не приходится... «Узбекское дело» сфабриковано наймитами ЦРУ, они же, гады, и Галину Брежневу оклеветали, и т.д. и т.п. Прямо царство небесное на земле было, а не жизнь...

– Да что ваш Брежнев! Вот при Сталине все было по-другому! При нем закона боялись, а при Лёне разве что опасались немного.

– Фигня. Позволю себе напомнить ностальгирующим, что главной причиной реформ стала всеобщая, почти звериная ненависть к привилегиям номенклатуры. Которые простирались гораздо дальше нынешних мигалок на авто и ненаказуемости при ДТП. Фактически жизнь номенклатуры находилась в вопиющем противоречии с принципами равноправия перед законом. Также напомню о непринужденной манере упрятывать неудобных в психушку вместо того, чтоб вести юридическую канитель.