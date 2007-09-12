Интернет, телефон и ТВ – в каждый загородный дом
Спутниковый triple play теперь доступен дачникам и владельцам загородной недвижимости по всей России
№ 37(71) от 12.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни. Это – и возможность получать самую современную информацию, и обучаться дома по дистанционным образовательным программам, и дополнительный ресурс для развития бизнеса. Однако
Новые возможности для регионов
СОВРЕМЕННЫЕ малые спутниковые наземные станции, известные под аббревиатурой VSAT (Very Small Aperture Terminal), вполне оправдывают свое название. Комплект оборудования для приема сигналов состоит из компактной спутниковой «тарелки» диаметром 1,2 м и спутникового модема размером не больше
Современная скорость передачи данных по спутниковому каналу составляет до 2 Мбит в секунду. Это сопоставимо со скоростью передачи данных в наземных сетях. А установка антенны и подключение к сети занимают всего лишь несколько часов. Представьте,
Что самое главное – услуга доступна практически во всех регионах России, кроме Камчатки, Корякии и Чукотки.
Кроме того, вместе с Интернетом поставляется большой пакет услуг. Пользователи получают прямой телефонный номер, доступный в любой точке России. А блок
Вдобавок в пакет услуг входят 10 телевизионных каналов: REN TV, «Вести», Телеканал «Домашний», НТВ, ОТВ «Приморье», СТС, ТНТ, «Футбол», «Школьник ТВ», «Ямал ТВ». Их пользователи могут смотреть бесплатно, вместе со стандартным комлектом спутникового оборудования поставляется и
Масштабные задачи
НЕУДИВИТЕЛЬНО, что на новые технологии делают ставку российские власти. Государство много усилий тратит на повсеместное развитие инфраструктуры связи. Стартуют одна за другой государственные программы по развитию
Первой компанией, поставившей высокотехнологичную спутниковую связь на службу частным пользователям и предложившей комплекс услуг связи в едином пакете, стала компания «Айпинэт», федеральный оператор спутниковой связи VSAT в России. «Айпинэт» предоставляет для частных пользователей двусторонний спутниковый Интернет + прямой телефонный номер + 10 спутниковых
Обслуживание абонентов производится на базе современного высококачественного оборудования от мирового лидера систем спутниковой связи, компании Hughes Network Systems. Специалисты «Айпинэт» берут на себя весь комплекс услуг, от монтажа оборудования и оформления разрешительной документации до поддержания сети в рабочем состоянии. Всем клиентам «Айпинэт» в любое время доступен высокий уровень сервиса и быстрый отклик на все возникающие вопросы.
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