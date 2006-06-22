Можно ли обуздать грубое животное

«Здравствуйте, Наталья! У меня беда: живем с мужем второй год, и я начинаю его бояться. Он становится со мной грубее и грубее чуть ли не с каждым днем. Когда мы только поженились, его прямой и резкий стиль общения казался мне проявлением твердости характера, мужественностью, что ли. Но теперь я почти все время в слезах. Разговаривает со мной, как с врагом или пустым местом: «Принеси пива! Быстро! Чего встала? Мозги включи!»



Что же делать? Я понимаю, что без него будет очень трудно, но иногда чувствую, что он разъярен настолько, что может даже ударить меня. Пока сдерживается. А дальше что?»

Вика, г. Инта

СТРАННО, но для многих девушек бессердечность становится огромным показателем сексуальной притягательности. Мучаясь и страдая, они думают, что понимают его лучше других. Как правило, такие мужчины абсолютно лишены чувства ответственности, крайне недисциплинированны, резки, заносчивы. Общение с ними, мягко говоря, не доставляет удовольствия.

Тактика общения:

– благодарите его за каждую здравую мысль (как бы она ни была подана);

– не старайтесь угадать мотивы его поступков, не интерпретируйте его слова по-своему, если не поняли – переспрашивайте;

– не старайтесь оправдывать его поведение;

– используйте его тактику против него: бросайте вызов, задевая за живое;

– направляйте свои действия и усилия на борьбу с проблемой, а не персоной;

– тема для разговора: полноценный человек не может жить с мыслью, что ему «недодали», нужно быть благодарным родителям за то, что они родили и вырастили;

– если он грубит или оскорбляет – вставайте и уходите, и пока он не успокоится, не реагируйте никак;

– зная, что его темперамент взрывоопасен, примите это во внимание и не провоцируйте;

– никогда не относите на свой счет его ярость (он раздраконился бы все равно от чего-нибудь, время пришло), а лучше сходите, например, в кино или прогуляйтесь;

– если срочно нужно его прервать, крикните громко и резко или быстро уходите;

– человека, любящего оскорблять других, нужно вообще избегать;

– жизнь с ним принесет вам массу неприятностей и разочарований;

– в атмосфере агрессии чувственным да­мам не бывает хорошо.

Но главное – не в этом. Если вы чувствуете, что он буквально уничтожает вас как личность, если ему наибольшее удовольствие доставляют издевательства над вами – убегайте от него, как от чумы, решительно и быстро. Он не исправится.