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Мама жены – это загадка только для дураков

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Наталья ТОЛСТАЯ ]

Мама жены – это загадка только для дураков

 

 «Жене сделали операцию, и ухаживать за ней приехала ее мать. Живет уже два месяца. Помогать-то она помогает, но характер, как у командира батальона. Я стараюсь не скандалить, но иногда срываюсь (придушил бы). Настраивает жену против меня, «шипит» постоянно, хоть из дома уходи.

 Как ее выпроводить обратно домой? Что делать – я люблю свою жену и не хочу ее расстраивать, да и слабенькая она сейчас, но дома царит настоящий террор…»

Сергей, 42 года, г. Королев

 ПО СТАТИСТИКЕ украинских социологов, тещи нападают на зятьев в пять–шесть раз чаще, чем наоборот. А американцы подсчитали, что 34% неврозов и депрессий в семейных отношениях связаны с «разборками» тещи и зятя, а в клинику для душевнобольных 7% мужчин укладывают мамы их любимых жен. Когда семья объединяется чем-то общим – радостью или, как в вашем случае, трудностями, нужно искать в себе силы как-то сосуществовать и жить вместе. Всем извест­но, что худой мир лучше доброй ссоры.

 Еще когда вы собирались жениться, следовало понять, что теща и все родст­венники жены приобретаются автоматически, как пакет услуг мобильной связи. Она воспитывала дочь, и если у них нормальные отношения, значит, они друг друга дополняют. Понятно, что вообще-то вы с тещей чужие, но почему мы с людьми посторонними воспитанны и терпимы, а с теми, кто нам выдан в комплекте с любимыми, хамоваты и неблагодарны?

 Если утром теща в халате с кружевами режет кекс, вам вовсе не обязательно выходить на кухню в семейных трусах и пить минералку из горлышка, почесывая пупок.

 Теща – не монстр. Она – женщина, а не объект для битья. Не намекайте на ее возраст. Не общайтесь с помощью силы и угроз. Отвечайте на элементарное обращение без раздражения. Теща не любит слов «потом», «принеси», «уйди», «отстань» (да и кто, кстати, любит? Вы?). Она болезненно воспринимает семейные разборки между вами и ее любимой дочкой, даже если и не присутствует при них – она беспокоится за свою девочку и хочет, чтобы ей жилось лучше. А вы не хотите?

 Выделите теще собственный угол, если не представляется возможным отдать целую комнату, то хотя бы освободите полку в шкафу для ее вещей. Научитесь уважать личное пространство тещи, да и вам от этого станет полегче – не придется спотыкаться об нее и ее вещи на каждом шагу.

 Как только она начинает давить авторитетом и доказывать, что знает что-либо лучше вас, – сначала выслушайте не перебивая (в ее словах вполне может быть сокрыто разумное зерно). Стихию, подобную урагану и цунами, нужно брать мужским обаянием. Напомните теще, что, указывая своей дочери на все ваши недостатки, она мешает вам ее же дочь любить. Попросите не сталкивать вас лбами.

 Когда она приготовила обед, не сидите с кислый миной, а, улыбаясь, благодарите и искренне говорите, как все вкусно. Ну не отравит же она вас вместе с собой и своей дочкой, в конце концов! А вот если бы вы наняли сиделку, то каждый день выливался бы для вас в немалую сумму. Стирка, готовка, уборка – это все отдельно калькулируется. Да и не обо всем даже самую распрекрасную сиделку-санитарку попросишь. Теща – не бесплатная рабочая сила. Купите ей подарочек (конфеты или духи) – будьте похитрее. Найдите в себе силы обращаться к ней по имени или на «вы». Она избавляет вас от множества хлопот, в том числе и очень неприятного и неделикатного свойства.

 Мудрая теща сама постарается выстроить отношения и всегда занимает сторону зятя. Она хочет, чтобы зять ее уважал. Она следит за своей внешностью, чтобы муж ее дочери видел, какой красавицей останется избранница его сердца даже через 20 лет.

 Она понимает два главных принципа:

 1. Невмешательство и дипломатическая позиция.
 2. Чем дальше – тем роднее.

 Именно мудрая теща откажется продавать свою квартиру и не станет съезжаться с молодыми, улучшая размер их жилплощади. Не отдает своего имущест­ва и всех денег на благо «молодой ячейки общества», удерживая в памяти печальный опыт короля Лира.

 Умная теща уезжает на сутки раньше, чем ее об этом попросят. Или без истерики выслушивает благодарственный монолог с намеком на отъезд на историческую родину.

 Мудрая теща не ревнует дочь к зятю. Она сама спокойно попросит сделать звук телевизора потише. Она постарается полюбить зятя как сына. Устроив его в институт или на работу, не попрекает потом всю жизнь, понимая, что хотела этого сама. Не жалеет отбеливателя на рубашки, знает, какое он любит варенье.

 Если все это – не о вашей теще, коли в ваших глазах она – баба-яга или враг, поговорите с женой, чтобы свести ваши отношения к дипломатическому минимуму. Тут уж ничего не поделать. Сохраняйте дистанцию максимально, иначе «милая мамочка» разрушит вашу семью, как ядерный взрыв.

 Но все же давайте попытаемся сохранить мир в доме, ведь это единст­венное на Земле место, куда нужно всегда возвращаться с удовольствием. Положите конец непримиримой вражде! Вы – мужчина, а значит, сильнее и мудрее некоторых женщин.

 Даешь вечную масленицу и счастливые тещины блины!

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