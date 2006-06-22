Богатый водный мир

ОРГАНИЗАЦИЕЙ всего мероприятия занимается Департамент транспорта и связи Москвы и группа «МРП – Московское речное пароходство». Второй год фестиваль открывает мэр Москвы Юрий Лужков.

История фестивалей яхт началась с богемных и полубогемных тусовок середины прошлого века, когда яхта расценивалась прежде всего как элемент имиджа. Должно было пройти пара десятилетий прежде, чем пришло понимание яхтинга как особого образа жизни и отдыха.

Плавать в Москве на комфортабельной яхте под парусом негде. Арифметика простая. У комфортабельной парусной яхты длиной хотя бы 50 футов мачта должна быть высотой примерно восемнадцать метров. Для того чтобы удержать такую мачту, лодке необходим киль (противовес) в два с половиной метра. Условия же наших водохранилищ такие: мосты позволяют проходить лодке высотой до тринадцати метров, а береговая линия безопасна для судов с осадкой лишь до двух метров.

Вернемся на фестиваль яхт. Набережная была готова к наплыву гостей. Множество белоснежных судов всех размеров стояло у причалов ЦПКиО им. Горького. Среди них и шикарные красавицы, оснащенные по последнему слову техники, и видавшие виды деревянные ботики с резными боками и мачтами. Простые граждане с удовольствием угощались сладостями и шашлыками. А VIP-публика еще имела шанс увидеть шоу ретро-автомобилей. Перед взорами посетителей предстала пара десятков раритетных авто: от стремительных родстеров MG до шикарных Bentley и Mercedes-Benz.

Ведущие праздника Дана Борисова и Александр Пряников развлекали гостей шутками и предложениями опробовать каждую из 50 представленных на фестивале яхт в деле: прокатиться с ветерком до Устьинского моста и обратно. Что и совершил наш фотограф на катере Cobalt 343. Таких катеров было два, они запоздали с общим стартом и догоняли всех уже на Москва-реке, устраивая кульбиты и прыжки по речной глади.

Среди прочих водных судов внимание гостей привлекала яхта «Новая звезда» (длиной 35 метров класса «река-море», отделка на уровне 6-7-звездочного отеля). Внимание на себя обращала и скромная лодка с ностальгическим названием «Ласточка».

Развлекали гостей многочисленные диск-жокеи. А для особо интересующихся состоялся акустический концерт знаменитой группы Scorpions. Среди присматривающихся к яхтам мы заметили политика Владимира Жириновского, певицу Катю Лель, художника Никаса Сафронова, телеведущих Марианну Максимовскую и Юлию Меньшову. Гости также болтали о тех состоятельных российских гражданах, у которых наличествуют собственные яхты: о губернаторах Александре Хлопонине и Романе Абрамовиче, предпринимателе Рустаме Тарико, певце Дмитрии Маликове, певице Агурбаш Анжелике, предпринимателе Евгении Швидлерае, слуге народа Сулеймане Керимове.

Практически все, кто действительно хотел приобрести яхту, предпочитали на публике не появляться. Они напрямую договаривались с производителями.