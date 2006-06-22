Концы в воду

В СТОЛИЧНОМ Депар­таменте природопользования считают, что ситуация с качеством воды очень сложная. Результаты экологического мониторинга, проведенного в 2005 г., показали, что вода в Москве-реке и ее устьевых притоках «разбавлена» взвешенными веществами и неф­тепродуктами. Пять месяцев нынешнего года в Москве-реке также сохранялось высокое содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ, железа, соединений азота и фосфора. Самый «металлический» и «нефтяной» участок реки по-прежнему тянется от Бабьегородской плотины до створа ниже впадения Яузы. К стандартным загрязнителям (заводам, судам, реагентам) недавно добавились и новые. Так, многие эксперты считают, что после аварии на подстанции Чагино, которая привела к масштабным отключениям электричества в столице, в Москву-реку было сброшено более 150 тыс. кубометров неочищенных вод, химических реагентов и нефтепродуктов.

Однако в столичном Депар­таменте природопользования уверены, что купаться все равно можно – но только там, где разрешено. Все зависит от места. В столице проверка Роспотребнадзора выявила 10 таких территорий.

Карта лета. Где можно купаться



МОСКВА: Большой садовый пруд, Водный стадион «Динамо», Левобережный, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, Рублево, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3, Химки-2. Кроме того, купаться разрешили и на трех зеленоградских пляжах: Большой городской пруд, озера Черное и Школьное.



В Подмосковье выделили еще пять зон, пригодных для водного отдыха: Бухта Тихая, Хлебниково, Троицкое, Горки и Истринское водохранилище.

Но разве водные системы не сообщаются? Может ли так быть, что справа вода чистая, а слева – грязная? В Росприродназоре считают, что купаться нельзя даже в выделенных «безопасных» зонах.

«Мы брали анализы во всех водоемах, смотрели донные отложения в Москве-реке, – комментирует Олег Митволь, зам. руководителя столичного Роспиродназора. – По многим загрязняющим компонентам предельно допустимые концентрации (ПДК) сильно превышены. В отдельных местах ПДК по нефтепродуктам выше нормы в 80-85 раз! В этом году мы не раз ловили представителей снегоплавительных пунктов, которые аккуратно переваливали в Яузу снег вместе с техническими реагентами. Так что вместе с нефтепродуктами в воде мы обнаружили биологически активный кислород, свинец, марганец и другие вредные для организма человека химические вещества, количество которых в 10 раз больше ПДК».

По мнению чиновника, во всех пляжных зонах нужно вывешивать таблички, на которых будет указано, чем загрязнена вода. Возможно, это заставит отдыхающих воздержаться от вредных купаний. Впрочем, до реализации благой идеи в Росприроднадзоре так и не дошли. И москвичи по-прежнему барахтаются в «нефтяно-свинцовых лужах»…

Аргумент медиков

ЕСЛИ человек хотя бы промочит ноги в московской воде, кишащей доброй половиной «таблицы Менделеева», он рискует серьезно заболеть. Врачи столичной скорой помощи рассказали нам, что многие купальщики после принятия «грязноводяных» ванн вынуждены обращаться к док­торам. Пострадавшие покрываются красными пятнами, начинают чесаться, у них повышается температура. Вредные вещест­ва – нефтепродукты, свинец, ртуть – накапливаются в организме человека. Если отрицательное влияние не проявится сразу, то обязательно даст о себе знать в будущем. Если судить по некоторым печальным случаям, купание в столичных водах может даже спровоцировать рак…