В Бутово Лужков схлестнулся c крупным бизнесом

НАПОМНИМ, что конфликт разгорелся из-за попыток столичного правительства начать массовый снос деревни. Обо всем этом ежедневно докладывают в своих новостях два федеральных канала: Первый и РТР. По мнению близких к ситуации чиновников, активное освещение этой ситуации посредством телевидения является, по сути, «накатом» на столичные власти. В частности, на мэра Юрия Лужкова и его зама по строительной части Владимира Ресина.

Еще прошлым летом крупнейший строительный холдинг «Главмосстрой» сменил владельца. Им стал человек не из окружения московского мэра. По слухам, московские чиновники с большой неохотой давали ему разрешения на земельные участки. Мало того – одну из дочерних структур «Главмосстроя» московские власти причислили к «неблагонадежным» застройщикам.

Так что, скорее всего, не случайно действия московского правительства стали объектом пристального внимания федеральных телеканалов и Общественной палаты. Теперь деятельность столичного начальства будет пристально рассматриваться не только в кулуарах, но и с телеэкрана простыми избирателями. Вопрос же о судьбе деревни остается открытым. И дело тут вовсе не в умении местных жителей дать отпор захватчикам, а в том, что стороны ждут «независимого» арбитра вроде генпрокуратуры.

Исход ситуации, по мнению участников, возможен двоякий: с одной стороны, г-н Лужков может сам отказаться от своих намерений и заявить, что деревню нужно оставить на месте. С другой – многие ожидают, что история со сносом домов может дать федеральному центру индульгенцию на окончание полномочий некоторых крупных столичных чиновников.