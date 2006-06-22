Миллионеры из глубинки

«Долина нищих»



ЕСЛИ верить данным, которые налогоплательщики предоставили в инспекцию по налогам и сборам, то тамбовских миллионеров можно пересчитать по пальцам. Однако достаточно проехать по отдельным улицам Тамбова и пригорода, чтобы понять – пальцев на руке явно не хватит.

Наиболее густо застроена шикарными особняками южная и северная части Тамбова. Здесь дома-миллионеры прячутся в глубине частного сектора за высокими заборами. Выдают двух- и трехэтажные «дворцы» вычурные черепичные крыши, которые видно издалека. Всего в этих частях города можно насчитать несколько сот дворцов. Об их внутреннем убранстве можно только догадываться.

Самый большой и красивый замок принадлежит мест­ному владельцу хлебозавода. В нем только домик для охраны представляет двухэтажный особняк.

Но это оказывается только затравкой. В пригороде Тамбова открывается еще более яркая картина. Особняк на особняке стоит и особняком погоняет. Я даже со счета сбилась, когда отметка перевалила за шесть сотен. К слову, в народе место прозвали «долиной нищих».

В удивительно живописное место под Тамбовом, поселок Тулиновку, забрался губернатор области. К поселку ведет идеально асфальтированная дорога. Сам особняк разглядеть из-за забора почти невозможно. Но видно, что дом мансардного типа обложен красным кирпичом. В нескольких метрах от ограды – стационарный пост милиции.

Неподалеку «гнездится» газовый барон. Его «домик» с башенками выходит прямо на красивый пруд, в котором предприниматель любит по­плавать на собственной яхте.

Заместитель главы администрации области облюбовал себе поселок Трегуляй. Место святое – здесь расположен знаменитый источник. Сам дом необычный: в американском стиле, с огромными окнами, покатой крышей. Забор низкий, перешагнуть можно. Кое-кто из журналистов был в этом доме. Говорят, что вид изнутри намного интереснее, чем снаружи. Гостиная объединена с кухней и столовой – и все не меньше ста квадратных метров. А еще есть спальни и другие комнаты. «Скромный шик» — так охарактеризовала вид снаружи и изнутри одна из представительниц тамбовских СМИ. Соседствует с особняком только сосновый лес. Хозяева любят чистый воздух.

Хорошенькими домами обладают и другие чиновники и бизнесмены. Вот один из участ­ков в 15 соток облагораживает ландшафтный дизайнер. А вот дворец с башенками в стиле, полюбившемся новым русским. Эксперт риэлторского агентст­ва Александр Исаев, посмотрев на дома, заявляет: «Стоят они минимум от 3 до млн. рублей».



Зарплата 5-6 тысяч рублей

НО САМОЕ интересное выяснилось, когда мы обратились к данным налоговой инспекции. По итогам декларационной кампании 2005 г. на Тамбовщине доход более одного миллиона рублей в год показали всего 47 человек. Причем, как пояснил сотрудник налоговой инспекции по Тамбовской обл., госслужащих среди них нет. Интересно получается, шикарных особняков по всему Тамбову разбросана чуть ли не тысяча, а законных миллионеров раз-два – и обчелся.

Несложно подсчитать, что хозяин коттеджа стоимостью в 3 млн. руб. должен зарабатывать как минимум 250 тыс. руб. в месяц. У тамбовских госчиновников официальные зарплаты раз в 8–10 меньше.

Но черт с ними, с официальными зарплатами. Может, кто-то консультантом подрабатывает. Но будьте добры тогда, как «честные работяги», заплатите подоходный налог 13%. Если бы так все и поступили, то каждый владелец особняка перечислял бы в бюджет порядка 32 тыс. руб. в месяц, или 390 тыс. руб. в год. Умножив последнюю цифру на количество коттеджей, получаем сумму, превышающую 300 млн. рублей.

Для сравнения, расходы на здравоохранение в Тамбове в этом году составят чуть больше 183 млн. руб., спорт и физическую культуру – 21 млн. рублей. На питание детей в образовательных учреждениях выделено чуть больше 26 млн. рублей.

Как рассказывают сотрудники инспекции по налогам и сборам, «мы стараемся, чтобы люди показывали реальные доходы, но сделать это очень сложно».

Зато совсем не секрет – сколько получает рядовой тамбовчанин. Согласно информации управления статистики Тамбова, средняя зарплата жителя составляет 5600 руб. в месяц. А за чертой бедности в Тамбовской обл. живет 600 тыс. человек.