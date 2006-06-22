Савва Леонов устал

- Я УСТАЛ, – негромко сообщил неизвестно кому Савва Леонов, как только вошел в зал заседаний областного суда, и опустился на скамейку в зарешеченной клетке. Больше месяца прошло с тех пор, как коллегия присяжных заседателей вынесла ему вердикт «виновен, но заслуживает снисхождения». Вот и теперь, глядя на этого понурого, неопрятно обросшего бородача, можно было поверить, что он дейст­вительно с утра чувствует себя уставшим и разбитым. Разве узнать в нем властного, холеного заместителя губернатора по экономическим и финансовым вопросам? Нет, за те два года, что Савва Константинович провел в следственном изоляторе, он сильно сдал. С него теперь можно писать поучительные картины маслом на тему о вреде коррупции для пожилого организма.

В зале суда находились родст­венники подсудимого, а также фигуранты скандала двухлетней давности, когда всесильного финансиста взяли за вымогательство взятки в особо крупном размере. Кажется, не было никого, кто бы ни взглянул в его сторону сочувственно. Никто не злорадст­вовал по поводу его жалкого состояния и вида. Даже прокурор почему-то взялся зачитывать хвалебную характеристику с места работы и его наградной лист. Правда, потом все-таки потребовал для Леонова восемь лет строгого режима.

– Опытный, грамотный руководитель, к работе относится инициативно, творчески, – звучали характеристики из прошлой жизни и ходатайства к суду от общественных организаций и командиров Балтфлота, где он долгое время занимал пост главного финансиста.

Но «беззаветное отношение к службе» и даже «бескорыст­ное сердце» не спасли генерал-майора в отставке от обвинительного приговора. Семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и сто тысяч рублей штрафа – такое наказание вынес суд Леонову за то, что тот летом 2004 г. вымогал 250 тыс. долл. США у частных предпринимателей и тут же давал эти деньги в долг под проценты. Бизнесмены платили чиновнику-ростовщику за то, чтобы он повлиял в их пользу на решение возглавляемой им аукционной комиссии. Она распоряжалась судьбой лотов на ввоз иномарок. Сначала в качестве предоплаты ему принесли 100 тыс. долларов. После «аукциона», находясь на лечении в госпитале, он потребовал еще 150 тыс. и пригрозил, что если деньги не поступят вовремя, то он дезавуирует результаты торгов. Вот тогда бизнесмены и пожаловались в прокуратуру. Поэтому коробку из-под торта, которую принесли ему прямо в госпиталь, заполняли зелеными деньгами уже в правоохранительных органах.

– Зарвался! – сказали о нем бывшие коллеги в областной администрации. Что и говорить, человек он был обеспеченный, но жадность фраера сгубила. Это был удар и по его шефу, тогдашнему губернатору области Владимиру Егорову, который долгое время отказывался верить в вину Леонова. Однако скандальный арест бросал такую грязную тень на руководителя и соратника, что фактически прервал политическую карьеру адмирал-губернатора.

Учитывая былые заслуги Леонова, его госнаграды, состояние здоровья и даже то, что он, оказывается, причислен к жерт­вам политических репрессий, суд назначил Савве из возможных 12-ти только семь лет лишения свободы. Ему даже оставили воинское звание и награды.

Но, похоже, осужденный был в шоке от зачитанного приговора. Он явно не был готов к тому, что вымогательство взятки госчиновником квалифицируется как особо тяжкое преступление, направленное против государственной власти. Он забыл об усталости, с трудом сдерживал злость и гнев. «Это не суд, а судилище», – возмущались родственники осужденного. Адвокаты готовят кассационную жалобу.