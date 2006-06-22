Борис Ельцин - долларовый миллионер?

ДЕПУТАТЫ предложили запретить чиновникам иметь счета в иностранных банках и недвижимость за рубежом. «Они больше всех в стране наворовали, – утверждает автор провалившегося законопроекта, депутат ГД Борис Виноградов. – Без таких мер борьба с коррупцией – одно словоблудие. Предложения не прошли: во-первых, потому что они запрещают иметь иностранные счета не только «народным слугам», но главное – и их родст­венникам и другим аффелированным с ними лицам. И во-вторых: парламентарии опасаются, что вслед за чиновниками они тоже попадут под такие же ограничения. А ведь у нас в Думе, я полагаю, половина депутатов имеет иностранные счета и недвижимость за рубежом».

Искать за границей чужие сбережения – давняя российская традиция. Игра в кошки-мышки на высшем уровне. Первые материалы о реальных швейцарских счетах российских чиновников всплыли, когда к поискам денег КПСС по просьбе Гайдара подключились американцы. «Егор Тимурович пришел в ужас, когда прочел их доклад. Вместо «красной кассы» в Цюрихе были найдены колоссальные суммы, украденные его ближайшими друзьями-демократами, – продолжает разговор заместитель председателя комитета ГД по безопасности Виктор Илюхин. – Результатов этого расследования так никто и не увидел».

Сегодня в госаппарате ничего сущест­венно не изменилось. У многих наших чиновников то же состояние души: «Я нахожусь в России в командировке, а все мои деньги за рубежом».

«Я считаю, что честные доходы надо хранить в отечественных банках, чтобы они работали на российскую экономику, – продолжает Виктор Иванович. – Но кто же на это пойдет? За деньгами, что лежат в Англии, Швейцарии, Германии часто скрываются тяжелейшие преступления. Допустим, кто-то взял и вернул несколько миллионов долларов. И даже заплатил с них налоги. Но на него все равно будут смотреть, как на вора.

В свое время я написал письмо Ельцину, где предложил дать пример чиновникам и перевести свои деньги в Россию. Борис Николаевич имел 4 счета в английских банках и один в израильском – «Наполеон». Вот что ответил его аппарат: «Вклады президента (80 млн. долл.) происходят от издательской деятельности. И он вправе сам решать, где их хранить».

Есть хорошая мировая практика. Любой гражданин, занимающийся коммерческой деятельностью и поступивший на государст­венную службу, должен непременно передать весь свой бизнес в трастовое управление. И после этого не ставить своей подписи ни под одним финансовым документом.

«В нашем законодательстве при желании тоже можно найти подобное требование, – считает Виктор Илюхин. – Ну и что? Многие депутаты – это банкиры и предприниматели. Но ни один из них до сих пор не перепоручил никому своих дел.

Во многих странах покидающий свой пост министр 5 лет не может работать в банковских структурах, чтобы исключить всякое лоббирование. А до своей отставки этот чиновник и все его родст­венники регулярно отчитываются за свои доходы перед общественностью».

«На Западе такая практика не считается нарушением прав человека», – возмущается депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Его предложение ежегодно публиковать в СМИ сведения о доходах столичного правительства было отклонено, так как оно ведет к «ограничению конституционных прав и свобод» чиновников.

С ограничением прав и свобод этих самых чиновников у нас еще много неразберихи. Например, мэра Краснодара Николая Приза привлекли к ответственности за то, что он по просьбе ветеранов поставил в городе памятник Покрышкину. Нарушив при этом финансовую дисциплину. Ну не было денег в мэрии, и он нашел спонсора. А губернатор Краснодарского края Ткачев при таком же отступлении от финансовой дисциплины воздвиг памятник Екатерине Второй. Все в ладоши хлопали. На том и разошлись.

Жаль, что доходы наших госслужащих не удается пока вывести из тени. Это могло бы защитить их хотя бы от внешнего воздействия. Сегодня, когда зарубежные спецслужбы знают все об иностранных счетах наших чиновников, последние становятся уязвимы и могут пойти... и часто идут на вербовку. Чтобы избежать скандалов, подобных тем, что произошли с Бородиным и Адамовым. Поэтому пока доходы госаппарата не станут прозрачными, любого из этой многомиллионной армии можно «держать на крючке».