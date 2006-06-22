800 рублей – за два часа!

Минималка – 20 рублей



В БУКМЕКЕРСКОЙ конторе – очередь. Стены вокруг кассового окошечка увешаны листами со ставками на различные спортивные состязания. Но людей интересует преимущественно одно – Чемпионат в Германии. Люди оживленно изучают листовки и торопятся поставить на очередной матч.

Ближайшая игра Голландия – Кот-д’Ивуар обещает быть красивой. У голландцев – сильная и слаженная сборная, которая в послужном списке имеет титул чемпиона Европы. Однако и ивуарийцы не подарок. Их команда считается сильнейшей на африканском континенте. Да еще возглавляет ее мастистый француз Анри Мишель, тренировавший сборную Франции. Но я все же верю в европейскую школу футбола и ставлю 1000 руб. на Голландию. Видимо, так же считает и контора: победа оранжевых оценивается коэффициентом – 1,8, а ивуарийцев – 4,5. Таким образом, в случае выигрыша я получу на руки 1800 рублей.

С началом Чемпионата, по словам букмекеров, количество ставок увеличилось на 30–40%. «По нашим оценкам, россияне ставят по 135 млн. руб. в день, – рассказывает аналитик букмекерской конторы «Марафон» Александр Репринцев. – А оборот в обычные дни составляет лишь 55–80 млн. рублей».

Вопреки расхожему мнению, что в тотализатор играют воротилы с крупными деньгами, большинство ставок делают люди с невысокими доходами. Средний размер пари – 100 рублей. Минимально можно поставить на кон 20 рублей, максимально – 300 тыс. рублей. Правда, верхняя планка условна и может быть гораздо выше. Это зависит от события и от того, как делается ставка: в кассе, по телефону, через Интернет.

Вариантов ставок масса. Можно загадать, будет ли пенальти в матче, кто забьет первый гол или сколько раз мяч попадет в штангу. Можно даже поспорить, сколько раз бригада врачей выбежит на поле, чтобы оказать помощь футболисту.

Помимо этого существуют три основных вида игры: «одиночная», «экспресс» и «система». Первый вид – это пари на одно событие, например, на победу Франции над Южной Кореей. «Экспресс» – попытка угадать результат сразу нескольких матчей. Здесь все коэффициенты перемножаются. Но стоит ошибиться хотя бы в одном матче – не получите ничего. Последний вариант «система» образуется из нескольких «экспрессов» и представляет настоящую мозаику ставок.



Миллионы на Бразилию



ПО СЛОВАМ Александра Репринцева, большинство пари делается именно по сложной системе. «Студенты, курсанты и другие любители ставят по 20 руб. на 10–15 событий, коэффициенты от которых перемножаются. Словом, хотят потратить несколько сот рублей, а выиграть несколько десятков тысяч», – говорит он. Профессионалы так не играют –

они приверженцы одиночных пари. Например, одну из крупнейших сумм нынешнего Чемпионата в 500 тыс. руб. клиент поставил на победу Бразилии в матче против Хорватии. Бразильцы должны были выиграть почти наверняка, потому коэффициент был близок к единице – 1,3. Зато по итогам матча человек получил 650 тыс. руб., из которых 150 тыс. – чистый выигрыш.

Впрочем, профессионалы ставят не только на «верняковые» победы или поражения. Они ищут неоправданно высокие коэффициенты. Например, если букмекеры слишком низко оценят шансы какой-либо титулованной команды на победу, то это вполне может стать поводом для пари.

Кстати, моя ставка на Голландию принесла мне прибыль 800 рублей. Несмотря на шаманский бой барабанов ивуарийских болельщиков во время матча, оранжевые одержали победу. Словом, интуитивно я сыграл как профессионал.

Кто будет чемпионом

по версии букмекеров

Страна Шансы* Бразилия 3,2 Аргентина 4,1 Англия 6,5 Германия 6,8 Испания 8,5 Италия 10 Голландия 13,5 Франция 24

* – данные на 20 июня