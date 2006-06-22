А если Россия исчезнет?

ЧИСЛЕННОСТЬ населения России сокращается быстрее, чем в любой другой стране, за исключением Украины. Но в России она не просто сокращается, происходит структурное изменение ее состава. От 12% до 18% жителей (точные данные неизвестны) России – мусульмане, и в их среде отмечается высокий уровень рождаемости. К середине XXI в. каждый четвертый россиянин будет мусульманином и начнет выдвигать соответствующие политические требования. Концентрация мусульманского населения присутствует на Кавказе и в Поволжье, а в Москве азербайджанцев больше, чем в самом Баку.

С другой стороны, в то время как Великая Москва разрастается, как на дрожжах, другие регионы пустеют. За последние 10 лет исчезли 11 000 деревень и 290 городов, и, вполне возможно, что в ближайшие годы еще 10 000 населенных пунктов постигнет та же участь. За тот же самый период времени численность населения дальневосточного региона страны сократилась на треть, а в районах Севера даже почти на 40%. Быстро сокращается население Сибири, и не за горами то время, когда между Уралом и тихоокеанским побережьем будет проживать не более нескольких миллионов человек.

Где пройдет граница России в конце текущего столетия? Произойдет ли перемещение в сторону Урала или даже еще дальше на восток, как во времена Ивана Грозного? В современном мире энергетические ресурсы играют крайне важную роль. Но если численность населения России упадет ниже определенного минимума, страна перестанет существовать в своих нынешних границах. Природа и политика не приемлют пустоты.