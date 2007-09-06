В Курске нашли замену Зурабову

ОКАЗАЛОСЬ, что обязанности непотопляемого министра по наведению порядка с выпиской льготных лекарств с успехом выполняет… компьютер. В курской поликлинике №3 решили вообще уйти от человеческого фактора и установили в кабинете каждого врача персональный компьютер с соответствующей программой по выписке рецепта. Умная машина знает, есть ли в аптеках или на складах то или иное лекарство, а также помнит, кому, когда и сколько препаратов было выписано. Врачу остается только пробежаться пальцами по клавиатуре.

Плюсов сразу два. Во-первых, пациент гораздо меньше времени сидит в кабинете, что уже заметно облегчает жизнь и врачу, и пациенту. А во-вторых, больной получает не просто рецепт, а рецепт с гарантией. Эти два позитивных момента уже и без применения препаратов способны снизить уровень любых заболеваний.

Скоро результаты этого нововведения будут обобщены и рекомендованы для внедрения во всех поликлиниках Курской области. А если сведения о том, что в Курске нашли замену одиозному министру, дойдут до столицы, то дни Зурабова будут сочтены.

