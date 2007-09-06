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Европа инспектирует Камчатку

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Вера СТУПНИКОВА, Камчатка ]

 Представители швейцарско-немецкой организации «Институт прикладной этнологии» проверят, не ущемляют ли права камчатских аборигенов.

 ЭТА неправительст­венная организация с 2005 г. работает в сотрудничестве с Российской ассоциацией коренных и малых народов. 3 сентября на полуостров прибыл Йоханесс Рох, возглавляющий рабочую группу. В течение 11 дней он будет детально выяснять, насколько власти соблюдают права коренных малочисленных народов Камчатки. Господин Рох встретится с представителями краевой администрации, с главами районов, представителями национальных общин. Главные вопросы, интересующие иностранных специалистов-этнологов: в полном ли объеме аборигенов наделяют квотами на вылов рыбы, предоставляют ли им право пользоваться земельными участками.

 Камчатка – не единственный российский регион, где побывали ученые. Они работали в Республике Коми и в Амурской области. А с Камчатки отправятся в Красноярский край, коренное население которого состоит из эвенов и тунгусов. Все собранные учеными данные будут систематизированы. Эти материалы российская ассоциация коренных народов представит в качестве альтернативного доклада в Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН.

 На Камчатке, по официальным данным, проживают 15,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов. Это, в частности, ительмены и коряки.

 

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