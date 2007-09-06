Канал Discovery открыл «Урал»?

«АРГУМЕНТЫ неделi»: Ведущий популярного сериала о лучших мотоциклах мира на Discovery Channel Пол Уоррен, в прошлом мотогонщик, а теперь известный ведущий многочисленных телепрограмм, посвященных теме мотоциклов, в том числе программы «Мировые супербайки», снял фильм на Ирбитском мотоциклетном заводе, где делают знаменитые «Уралы». Какого он мнения о российских мотоциклах?

Пол Уоррен: