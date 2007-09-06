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Граница подорожает

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

 В этот весенний призыв многие новобранцы просились в Пограничные войска. И дело здесь не в фильмах про «зеленые фуражки» и не в популярном эстрадном шлягере, пропагандирующем службу на границе. Повышенный спрос на пограничную службу объяснялся просто – впервые за многие годы ни одного новобранца на заставы просто не набирали.

 СЛУЖИТЬ призывникам предлагали не на Крайнем Севере или далеких Курилах, а при штабах. А они, как правило, располагаются в столице или крупных городах. Скоро на передних рубежах Родины топтать пограничные версты будут только контрактники.

 Как сообщили корреспонденту нашей газеты на Лубянке, к 2009 г. погранвойска полностью переведут на конт­ракт, и оставшихся в строю солдат трех последних призывов постепенно заменят профессионалами. Значительно увеличится финансирование границы. Вот что рассказал заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Николай Кошарный:

 – Финансирование пограничных органов осуществляется в тех объемах, какие может позволить себе экономика государства. Так, в 1996–2000 гг. финансирование Пограничных войск составило в среднем 54% от заявленных потребностей, а в 2001–2007 гг. – уже около 70%.

 У нас в Пограничной службе есть универсальный финансовый показатель – «цена» километра границы, то есть объем затрат на его содержание. Так вот, анализ бюджета пограничных органов показывает устойчивый рост этой «цены». Так, в 2006 г. километр границы обходился в среднем в 800 тыс. руб., а в 2007-м – уже около 900 тысяч. Скорее всего, и в дальнейшем объемы денежных средств, выделяемых на охрану государственной границы, будут расти.

 На многих заставах установлены узлы спутниковой связи, на 27 заставах уже приняты на вооружение комплексы нового поколения. Одной из интересных технических новинок может стать контроль протяженных участков границы беспилотными летательными аппаратами. В настоящее время руководство По­граничной службы рассматривает вопрос о принятии их на вооружение.

 

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