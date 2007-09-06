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На Псковщине хоронят немецких солдат

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

 Впервые после Великой Отечественной войны под Псковом и на Синявинских высотах сошлись немецкие и русские солдаты. Но на этот раз не в смертельном бою и рукопашной схватке. В сентябре 2007 г. поисковый батальон Ленинградского военного округа (ЛенВО) начинает работу вместе с военнослужащими бундесвера на местах былых сражений. Ищут останки погибших воинов.

 КАК сообщили корреспонденту газеты «Аргументы неделi» в Министерстве обороны РФ, в конце августа этого года в 90-й отдельный специальный поисковый батальон ЛенВО прибыла немецкая военная делегация, которую возглавляет подполковник Юрген Оеттлер. Группа солдат и офицеров бундесвера до 10 сентября будет находиться на северо-западе России. Конечно, оружия у них при себе никакого нет. Лопатами, кирками и другим шанцевым инструментом, необходимым для проведения земляных работ, их снабдили на месте российские военные.  

 Вначале состоялось знакомство немецких и наших солдат на совместном товарищеском ужине. А уже на следующий день они приступили к обустройству мемориала павшим советским воинам на Синявинских высотах.

 В плане пребывания немецких военнослужащих – совмест­ная работа по благоуст­ройству воинских захоронений Великой Отечественной войны, включая и немецкие. Предусмотрено знакомство солдат и офицеров бундесвера с военными музеями города, другими досто­примечательностями Северной столицы России. По вечерам проводятся спортивные меро­приятия между российскими и немецкими солдатами.

 Впрочем, никто не скрывает, что главная цель немецкой военной делегации – это перезахоронение найденных военными поисковиками ЛенВО останков немецких солдат. Впервые за долгие послевоенные годы 8 сентября в городе Себеже в Псковской области состоится церемония открытия немецкого военного кладбища.

 Это вызывает неоднозначную реакцию местных жителей. Старожилы и ветераны войны собираются протестовать против этого. Они говорят, что под Себежем против наших войск сражались эсэсовцы, которые сожгли в окрестностях городка почти все деревни. В других российских регионах к доводам местных жителей и фронтовиков местные власти уже прислушались. Губернатор Смоленской области Виктор Маслов запретил сооружение грандиозного немецкого военного кладбища под Вязьмой.

 

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