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Пять километров позора

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

 В материале «Монорельс ведет в тупик» (№4 от 25 января 2007 г.) «АН» писали о бесполезности монорельсовой дороги, связывающей Тимирязевскую и ВВЦ. Она перевозит в день 3 тыс. человек (в масштабах города это до смешного мало). 200 млн. долл. было потрачено на то, чтобы по­строить пять километров «рельса», дабы понять: эта дорога никому не нужна.

 ВОТ после нашей публикации городские власти наконец осмелились признать свою дорогостоящую ошибку. «Монорельсовая система не будет развиваться! – заявил начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев. – Я буду выступать о нецелесообразности продления этой линии». Монорельс был открыт в 2004 г. – что называется, не прош­ло и четырех лет, как он решился озвучить всем давно очевидный факт.

 Ежегодно городские депутаты «отписывают» из бюджета на содержание монорельса 270 млн. руб. – «воздушная дорога» не окупает себя и сосет средства, которые можно было бы пустить, например, на увеличение пенсий.

 После признания нецелесообразности проекта монорельс не закроют: он продолжит «обкусывать» бюджетный пирог. Вагончики предполагается оставить для туристов. Точнее, для обмана туристов: много ли можно увидеть из окна даже суперпоезда
на полупромышленном «затретьекольцовье» севера Москвы?

 Впрочем, через несколько дней после первого заявления г-н Гаев предпочел свои слова опровергнуть. «Скоростная монорельсовая система в Москве, безусловно, будет развиваться, – сказал он. – Только надо думать и размышлять, где и когда». По информации «АН», слова начальника «подземки» о бесполезности монорельса вызвали резкую критику «сверху». Вот и пошел он на попятную. Так что количество километров позорного монорельса будет увеличиваться… Сначала монорельс строили, чтобы по­хваляться перед Западом: «Ни у кого такой дороги нет!» Теперь Москва продолжит тупиковый проект, только чтобы не признавать собственную неудачу.

 

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