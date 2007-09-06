Подземные инвесторы
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел общество ]
ПО ДАННЫМ начальника Московского метрополитена Дмитрия Гаева, «скорость прокладки новых линий метро по сравнению с советским периодом увеличилась в полтора раза». Тем не менее все линии в городе пока работают с двух- и трехкратной перегрузкой. Из-за нехватки новых станций в спальных районах сегодня каждый пятый москвич вынужден добираться до подземки наземным транспортом.
Современным скоростям строительства не хватает объемов финансирования 30-х годов, когда на метро ничего не жалели. В настоящий момент средства на развитие линий метро дает в основном городской бюджет. Федералы выделяют менее 10%. Поэтому решено привлечь частных инвесторов. В первый раз так поступили при строительстве второго выхода станции «Маяковская». Инвестор получил в подарок землю рядом с новым вестибюлем.
Таким же способом за городом будут строить станцию в Мякининской пойме. В ней заинтересован местный гигантский торговый комплекс. Одна строительная компания, возможно, возьмется за строительство станции «Технопарк» на перегоне между «Автозаводской» и «Коломенской». По опыту Японии и Малайзии, окупаемость вложений в метро примерно 20–40 лет.
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