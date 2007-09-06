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Железные дороги закатают в асфальт?

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Железные дороги закатают в асфальт?

 Взяв на вооружение лозунг «избавим москвичей от пробок любой ценой», в недрах Москомархитектуры всерьез рассматривают планы строительства автомобильных трасс прямо над железнодорожными путями и вокзалами.

 ГЛАВНЫЙ сторонник проекта – мэр Лужков. С 2005 г. он не устает повторять, как здорово было бы в столице «убрать с глаз долой железную дорогу». По скромным подсчетам, ее пути и полосы отчуждения занимают порядка 7000 гектаров земли. Это 9% территории Москвы. Занять эту землю автодорогами и жилыми домами, а заодно избавиться от шума было бы замечательно! Но нереально: все-таки федеральные объекты стратегического значения.

 Однако градоначальник не сдается – и даже подписал распоряжение о разработке проекта в шестимесячный срок. Предполагается накрыть железнодорожное хозяйство платформами и пустить по ним автомагистрали.

 От трех вокзалов планируется сделать дублеры самых загруженных трасс: Яро­славского, Ленинградского и Рязанского шоссе. От Павелецкого вокзала – дублеры Варшавки и Каширки. В районе Киев­ского и Рижского вокзалов на платформах над железной дорогой построить элитное жилье и офисы. Над Курским – тоже офисы и дублер участка Садового кольца.

 Говорят, что руковод­ство Курского вокзала уже наотрез отказалось участвовать в этой затее. Как сообщили нам в пресс-службе РЖД, «возможность реализации этой идеи находится на рассмотрении пока только у рабочей группы, и неизвестно, дойдет ли это до заседания координационного совета».

 В РЖД считают, что инвесторам такой проект неинтересен, так как нет возможности использовать пространст­во под дорогой в коммерческих целях.

 Практическая сторона дела тоже под большим вопросом. Высота линий электропередачи для локомотивов – минимум 10 метров. Либо придется поднимать новые автомобильные дороги на слишком большую высоту, либо пересмотреть подачу электроэнергии и заново провести линии электропередачи на железных дорогах. Необходимо предусмотреть также, как скажется постоянная вибрация на опорах платформ.

 Да и как мы будем эксплуатировать эти дороги? Помните, недавно бетономешалка повредила путепровод над трассой? Мы и одноэтажные пути нормально содержать не можем – не то что многоярусные.

АРГУМЕНТ АРХИТЕКТОРА

 АРХИТЕКТОР Тимур Башкаев, разработчик проекта пересадочного узла на станции «Выхино»:

 - Проект строительства дорог над железнодорожным полотном нуждается в серьезнейшей технической проработке. Реализация этой идеи в нашем городе возможна в том случае, если все остальные варианты будут уже исчерпаны. Это очень дорогостоящий проект. 

 

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